Eklektični dom oblikovalke

Stanovanje v dveh nadstropjih je v živahnem in priljubljenem predelu Milana Lambrate. Barvit interier odraža oblikovalko Sereno Confalonieri in njen pristop k delu, odločno, a hkrati eklektično. Tako v prostorih novega doma sobivajo predmeti priznanih oblikovalskih podjetij, kosi, ki jih je ustvarila oblikovalka, in predmeti z emotivno vrednostjo – to so kosi, kupljeni na potovanjih, glasbila, umetniška dela, stari oglasi, portret Fausta, popotniški vodniki in knjige o umetnosti. Hiša je nekakšno ogledalo oblikovalkine osebnosti, a hkrati tudi toplo in prijetno gnezdo, kjer ohranja in ustvarja nove spomine.

Več na deloindom.si.