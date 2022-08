Edinstvena umetnina: to je obrnjeni peugeot 408

Peugeot 408 fastback, ki je bil svetovni javnosti prvič predstavljen junija, je od začetka avgusta razstavljen v muzeju Louvre-Lens. Avto je postavljen v kroglo, ki se nenehno vrti in novega peugeota predstavi z vseh zornih kotov.

Nadarjena ekipa umetnikov, inženirjev in tehnikov iz ustvarjalnega oblikovalskega studia Superbien iz Pariza se je lotila projekta, ki si ga je zamislila agencija OPEn in ga udejanjila z izdelkom, za katerega se zdi, da kljubuje težnosti. Izvirna postavitev je predstavljena v okolju muzeja Louvre-Lens. Novi peugeot 408 je s svojo športno in hkrati izčiščeno oblikovno zasnovo postal edinstvena umetnina.

»Zares smo bili navdušeni nad idejo te kratkotrajne umetnine, ki je izvirna in odkrito rečeno lepa na pogled ter odlično izpostavi našega novinca. Inovativna stilska zasnova novega peugeota 408, nad katero so očitno navdušeni številni posamezniki, ki so si ga že ogledali, je bila postavljena na sceno zares izvirno, v prečudovitem in modernem okolju muzeja Louvre-Lens,« je povedala Linda Jackson, generalna direktorica znamke Peugeot.