Eden zadnjih svoje vrste: to je najbolj zmogljiva izvedba Fordovega mustanga

Že dolgo nisem vozil avtomobila, ki bi vzbudil toliko čustev in pritegnil toliko pogledov in vprašanj. Čeprav je izumirajoča vrsta, ki bo, kot kažejo napovedi (ravno pred dnevi so na razstavi v Detroitu pokazali najnovejšo, verjetno res zadnjo generacijo), že čez nekaj let končala v muzejih, je njegova prezenca tako prepričljiva, da tudi tisti, ki prisegajo zgolj na udobno premikanje od točke A do točke B, ne ostanejo ravnodušni.

Ameriški mišičnjak

Dovolj atraktivna je že zunanja podoba, ki na vseh koncih kaže mišice in željo po hitrem rezanju zraka, a njegovo bistvo je skrito pod dolgim sprednjim pokrovom, čez katerega se razteza široka »opozorilna« črna črta.

Ford mustang mach 1 Izpust CO 2 : 284 g/km Zastopnik: Summit Motors, Ljubljana Cena: 75.400 evrov (testno vozilo 80.940 evrov) Euro NCAP: preizkus še ni bil opravljen

Gre namreč za trenutno najmočnejšega mustanga mach 1 z bencinskim 5,0-litrskim osemvaljnikom, ki brez pomoči turbine razvije največjo moč 338 kW (460 KM) in ima več kot spoštljiv največji navor 529 Nm pri 4900 vrt./min. To omogoča, da mustang, ki tehta dobrih 1800 kg, doseže najvišjo hitrost 270 km/h in pospeši z mesta do 100 km/h v 4,8 sekunde.

Bobneči osemvaljnik

A te številke ne povedo bistvenega – to je zvočna kulisa, ki jo ustvarja bobnenje osmih valjev in štirih izpušnih cevi in ki razneži vsakega pravega ljubitelja hitrih avtomobilov. Omenim naj še, da je imel testni primerek 6-stopenjski ročni menjalnik, ki je namenjen resničnim nostalgikom.

Osebno bi se raje odločil za izvedenko s samodejnim menjalnikom, saj je športno trdo nastavljen ročni menjalnik (in sklopka) v običajnem prometu lahko precej utrudljiv, in to kljub velikemu navoru, ki omogoča lenarjenje pri prestavljanju, saj ta mustang brez težav vozi v četrti prestavi že od dobrih 40 km/h naprej.

Živahna vožnja

Seveda ob takšnem vozilu težko govorimo le o lahkotnem križarjenju, kajti voznika dobesedno spodbuja, da nekoliko močneje pohodi plin. In priznati moram, da bi mustangu letnika 2022 težko očital »ameriške« vozne lastnosti, ko naj bi bil doma predvsem na pretežno ravninskih cestah. Seveda mu zaradi velikosti (4,79 m) ne dišijo izrazito kratki in ostri ovinki, a s pomočjo odličnega elektronskega sistema za ohranjanje stabilnosti, ki deluje skoraj neopazno in dopušča tudi delno drsenje zadnjega dela vozila skozi ovinek, gre lahko vse skupaj zelo hitro.

Bencinski osemvaljnik – koliko časa še? FOTO: Gregor Pucelj

Zadnji pogon pri tako veliki moči ima v mokrem kar precej omejitev in zahteva preudarnega voznika. Seveda je treba 460 konjev tudi nahraniti, zato o varčnosti ni vredno izgubljati besed; testno povprečje se je gibalo med 14 in 15 litri bencina na 100 kilometrov.

Odlična oprema

Testni mustang mach 1 je bil tudi odlično opremljen, hvalim vrhunska Recarova sprednja sedeža in na splošno udobje in prostornost, ki sta ju deležna voznik in sopotnik; zelo uporaben je tudi digitalni prikazovalnik. Na zadnjih sedežih pa je prostora zgolj za otroke in drobne ter gibčne … Ob razmeroma majhni odprtini je zgledno velik prtljažni prostor, jasno pa je, da ima ta mustang tudi večino aktualnih varnostnih asistenčnih sistemov in prav tak infozabavni paket.