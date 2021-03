Eden za vse

Gre za plod slovenskega znanja, sodelujoči pa verjamejo, da bo stvar kmalu zaživela tudi zunaj Slovenije.

Družba Lab4Pay je prejšnji teden predstavila Elly POS, sodobno platformo za digitalno plačevanje, ki trgovcem na eni napravi na prodajnem mestu oziroma prek spletnega vmesnika omogoča sprejemanje klasičnih in alternativnih digitalnih plačilnih metod, med katerimi so tudi kriptovalute. Pri Lab4Pay so prepričani, da bo Elly POS postal prva izbira pri plačevanju na prodajnih mestih tako v Sloveniji kot v Evropi, saj poleg plačevanja trgovcu omogoča tudi namestitev davčne blagajne in sistemov za registracijo delovnega časa, programe zvestobe, unovčevanje darilnih bonov in še marsikaj.Nastal je pod okriljem podjetja Lab4Pay in v sodelovanju z družbama Eligma in BTC. Gre za plod slovenskega znanja, sodelujoči pa verjamejo, da bo stvar kmalu zaživela tudi zunaj Slovenije; do konca leta naj bi ga uporabljalo vsaj tisoč trgovcev v Sloveniji.Elly POS, na katerem teče operacijski sistem android, na enem mestu omogoča plačilo s karticami Visa, Mastercard, Maestro in Diners ter z alternativnimi oblikami plačevanja, kot so mBills, Valu in GoCrypto za plačila s kriptovalutami. Ob uradnem prihodu na slovenski trg vsem »malim in srednje velikim podjetjem«, ki bodo izbrali POS-terminal pri svojem poslovanju, ponuja paket ugodnosti.Kot je povedal, direktor in soustanovitelj podjetja Lab4Pay, je najbolj ponosen na to, da na platformi Elly POS gostuje kar šest konkurenčnih podjetij, kar kaže na njihovo jasno zavezo, da lahko le s sodelovanjem povečamo delež digitalnih plačil v Sloveniji.