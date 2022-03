EasyPark končno tudi v Ljubljani

Mobilna storitev EasyPark, ki voznikom v več kot 3200 mestih po vsem svetu pomaga pri iskanju in plačevanju parkiranja ter polnjenju električnih vozil, je od začetka marca na voljo tudi v Ljubljani. EasyPark se je v zadnjih dvajsetih letih razširil po vsej Evropi in je trenutno na voljo v 27 državah po svetu. V aplikaciji lahko zaženemo, ustavimo, podaljšamo ali skrajšamo parkiranje na daljavo, plačamo polnjenje električnih vozil, v tujini pa tudi poiščemo ulice z visoko razpoložljivostjo parkirišč in rezerviramo parkirno mesto.

Kakor je povedal direktor EasyPark Slovenija Uroš Maklič, se lahko vseh teh funkcionalnosti kmalu veselimo tudi na slovenskih tleh. Še letos bodo poleg osnovnih funkcij na voljo tudi novosti za poslovne uporabnike, že zdaj pa lahko vsi fizični uporabniki pod enim uporabniškim računom v aplikaciji upravljamo več registrskih tablic, pri čemer lahko parkirnino poravnamo tudi za prijatelje. Petnajst minut pred iztekom časa parkiranja lahko na daljavo podaljšamo čas parkiranja, prav tako lahko predčasno zaključimo parkiranje in plačamo le toliko, kolikor časa smo parkirali. Registracija je sila preprosta. Aplikacijo prenesemo iz trgovine App Store ali Google Play ter vnesemo svoje podatke in plačilno sredstvo.