E-pickup in šotor

Videli smo že šotore in avtodomarske kabine za poltovornjake, a tole je nekaj novega. Mlada ameriška avtomobilska družba Alpha Motor Corporation – na kratko Alpha –, ki napoveduje pestro paleto popolnoma električnih vozil do leta 2023, ima v ponudbi tudi električni poltovornjak Wolf+ Cloudbreak, kjer bo kupec poleg vozila dobil tudi prav za ta pickup izdelan šotor nemškega proizvajalca napihljivih šotorov Heimplanet.

Wolf+ bo imel od 400 do 440 km dosega, elektromotorja (po eden na vsaki osi) pa ga bosta do stotice pognala v šestih sekundah. V kabini bo prostora za štiri ljudi, v kesonu pa je za 1133 litrov prostora.

Različica Cloudbreak je opremljena z istoimenskim napihljivim šotorom, ki iz poltovornjaka naredi razkošno bivališče, pri čemer lahko keson uporabimo kot trdno podlago za posteljo. Sam šotor je odporen proti vsem vremenskim nevšečnostim, trpežen in izdelan iz visokokakovostnih materialov.

Alpha že sprejema naročila, cene avtomobila pa naj bi se gibale med 40 in 48 tisoč dolarji (med 35 in 42 tisoč evri), pri čemer je treba upoštevati, da so to cene brez vseh dajatev in da so v ZDA avtomobili opazno cenejši. Koliko bo treba doplačati za šotor, še ni znano, a prav poceni verjetno ne bo.