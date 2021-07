E-križanec iz Zuffenhausna

Višje nad tlemi

Moči ne manjka

Zmogljiva baterija

Porsche bo skupaj s podjetjem Customcells vzpostavil novo tovarno za proizvodnjo akumulatorskih celic najvišje zmogljivosti. Novo podjetje z imenom Cellforce v Tübingenu v Nemčiji naj bi do leta 2025 zaposlovalo 80 ljudi, skupna zmogljivost naj bi znašala 100 MWh na leto, kar ustreza visokozmogljivim celicam za 1000 vozil. Porsche bo imel v novem podjetju 87-odstotni delež, preostalo pa Customcells. »Baterijska celica je zgorevalna komora prihodnosti. Cellforce kot Porschejeva nova hčerinska družba bo imela ključno vlogo pri pospeševanju raziskav, razvoja, proizvodnje in prodaje visokozmogljivih celic,« je dejal Oliver Blume (levo), predsednik uprave družbe Porsche (ob njem Winfried Kretschmann, premier nemške zvezne dežele Baden-Württemberg). Kot navajajo, bo kemična sestava takšna, da bodo na anodi uporabili silicij. To naj bi omogočilo večjo energijsko gostoto, poleg tega naj bi bila celica sposobna hitreje sprejemati energijo, pridobljeno z rekuperacijo, primernejša naj bi bila za zelo hitro polnjenje in tudi dobro prenašala visoke temperature. Kot poroča Automobilwoche, je ob dogodku novega podjetja za akumulatorje Blume dejal, da bi bila odločitev o prihodnosti super prestižne znamke Bugatti, ki je tako kot Porsche del koncerna Volkswagen, lahko sprejeta že v prvi polovici leta. Najbolj verjetna rešitev naj bi bila, da bi Porsche najprej prevzel Bugatti in nato ustanovil mešano družbo s hrvaško družbo Rimac Automobili, v katerem sicer Porsche že ima 24-odstotni delež. G. B.

Konkretna cena

Kot pravijo pri Porscheju, avtomobilski družbi iz Zuffenhausna, je cross turismo njihov prvi križanec oziroma cuv (angl. cross utility vehicle), ki je povrhu še električen. Podobno kot v njegovem limuzinskem bratu taycanu se tudi v cross turismu skriva oblikovalski DNK legendarnega 911.Novinčeve zunanje mere so identične športni limuzini, prav tako tehnologija in zmogljivosti. Le odmik od tal, prtljažni prostor in prostor nad glavami zadaj sedečih potnikov so pri cross turismu večji. Prtljažni prostor meri 446 litrov in ga je mogoče z zlaganjem zadnjih sedežev povečati do 1221 litrov. Armaturna plošča je v celoti digitalna, njena posebnost pa je zaslon pred sovoznikovim sedežem. Med uporabne poslastice, ki jih bodo cenili ljubitelji kolesarstva, sodita še posebna nosilca, ki se skrivata tam, kjer so običajno nameščene izpušne cevi. Nanju lahko enostavno namestimo nosilec za tri (električna) kolesa. Če si omislimo poseben paket za brezpotja, ima cross turismo 30 milimetrov dodatnega odmika od tal (brez paketa le 20 milimetrov). Ker pa je vzmetenje zračno, avtomobil med vožnjo prilagaja višino vozila z namenom, da je poraba elektrike čim bolj optimalna.Koliko moči razvije novinec, je odvisno od izvedenke – na voljo so štiri različice z največjimi močmi 350, 420, 500 ali 560 kilovatov. Omenimo, da sta pri zmogljivejših različicah turbo in turbo S vgrajena dva elektromotorja, oba sinhrona s stalnim magnetom, vsak od njiju pa žene svojo os, s čimer imamo štirikolesni pogon. V takšnem primeru ima avtomobil vgrajena tudi dva menjalnika, enostopenjskega za sprednji elektromotor in dvostopenjskega, katerega krajša prestava poskrbi za pospeške, daljša pa za boljšo gospodarnost, za zadnji elektromotor. Posebnost taycanov je tudi ta, da se rekuperacija aktivira šele ob pritisku na zavorni pedal.Tovarniške obljube o dosegu govorijo o dobrih 400 kilometrih. Jasno, če bomo vozili ekonomično v posebnem voznem programu, kjer je hitrost omejena na 120 km/h, pogon pa je le na en kolesni par. Vožnja z močnejšimi pospeševanji bo brez dvoma zelo zahtevna do pogonskega akumulatorja. Njegova zmogljivost je 93 kWh, celice pa so lepo razporejene po dnu vozila. Visokonapetostna napeljava v vozilu je 800-voltna, s čimer so dosegli manjši premer žic in s tem prihranili pri teži. Seveda je 800-voltna napeljava prihodnost električne mobilnosti. Največja zmogljivost polnjenja v enosmernem toku je 270 kW – na tako zmogljivi 800-voltni polnilnici taycana napolnimo do 80 odstotkov v 22,5 minute. Dodajmo, da bo lastnikom taycana na voljo več kot 200.000 polnilnih mest po svetu v sklopu storitve Porsche Charging Service, za aktivacijo polnjenja pa bo zadoščala Porschejeva pametna kartica oziroma aplikacija.Slabih sto tisočakov moramo imeti na bančnem računu ali v sefu, če želimo v svojo garažo pripeljati vstopno različico novega Porschejevega električnega križanca taycan cross turismo – 98.728 evrov, če smo zelo natančni. Najmanj toliko bomo zanj odšteli pri slovenskem uradnem zastopniku te prestižne športne znamke. Če imamo na računu še dodatnih 100.000 evrov, pa se bomo lahko odpeljali z najzmogljivejšo izvedenko turbo S, ki razvije največjo moč 761 konjev (560 kW).