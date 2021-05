E-kolo kot nekaj več

Elpec vodita Andraž in Aljaž Fužir.

Iz Šempetra v Ljubljano

Dobra izbira

Različni kupci

Električna kolesa so v vzponu. V Nemčiji so lani prodali kar 5,1 milijona koles (prejšnja leta se je številka zadrževala bolj pri štirih milijonih), od tega štiri desetine električnih. In če jih je bilo leta 2018 prodanih malce manj kot milijon, predlani pa 1,36 milijona, je lani številka poskočila na dva milijona.Nemci so pred nami kakih pet, šest let, Avstrijci pa približno tri, ocenjujeiz Elpeca, šempetrske družbe, ki je spomladi odprla specializirani center e-koles na Letališki cesti v Ljubljani, tam pri Bauhausu.»Manjka nam ozaveščenost glede e-koles: namesto da bi nanje gledali kot na dodatno ponudbo, jih vsi jemljejo kot alternativo klasičnemu. Marsikdo vidi v njih nekaj slabega, ne neke dodane vrednosti. Tukaj bo potrebnega še nekaj let prepričevanja, da bodo uporabniki ugotovili, da z e-kolesom dobijo nekaj več,« je prepričan Andraž, ki z bratomvodi podjetje.»Leta 2018 smo v Šempetru v Savinjski dolini skupaj z avstrijskim partnerjem ustanovili podjetje za servisiranje električnih koles. Oni so se ukvarjali z oddajo e-koles, ker pa so bile njihove flote razmeroma velike, so iskali nekoga, ki bi jih podprl pri servisu, skladiščenju in transportu. In tako smo odprli obrat s kapaciteto 8000 koles na leto, kar je v sezoni pomenilo po 70 e-koles na dan,« poudarja Andraž Fužir.In nato so začeli od partnerjev odkupovati rabljena kolesa, ki zdaj tvorijo glavnino njihovega posla. »To so kolesa, ki imajo v povprečju za sabo po 1500 kilometrov oziroma kakih 20 polnilnih ciklov – Bosch jih zagotavlja 1000. Kar pomeni, da so tako rekoč nova. Če bi jih primerjali z avtomobili, bi lahko rekli, da so kot avtomobili z 8000 ali 10.000 prevoženimi kilometri.«Kolo najprej očistijo, ga priklopijo na računalnik, kjer se naredi diagnostika, preveri se morebitne programske napake in posodobi programsko opremo, potem se serijsko menjajo zavorne obloge in preveri celo kolo. Po potrebi zamenjajo vse, kar je treba, najpogosteje pa pnevmatike, zavorne diske, verigo, verižnik in kakšno zavorno ročko. »Na koncu se kolo spakira v škatlo in je pripravljeno za prodajo. Servisiramo vse pogone: Yamaha, Shimano in Brose,« pojasni naš sogovornik.Elpec ni športna trgovina: radi bi postali specializiran center električnih koles. Ponujajo nova kolesa, zastopajo italijanski Malaguti, in imajo dobro izbiro rabljenih, ki bazira na treking in prednjevzmetenih e-kolesih. Pri Elpecu prisegajo na Boscheve motorje, ki trenutno predstavljajo 95 odstotkov ponudbe.»Doslej smo servisirali 15.000 električnih koles. Med njimi so bila stara največ tri leta, v povprečju so imela prevoženih 1500 kilometrov (največ je bilo 7000 km) – in doslej smo imeli le kakih 20 defektov na motorju ali bateriji. Boschevi motorji so se res pokazali za silno zanesljive,« poudari Andraž.Imamo tri skupine kupcev električnih koles, razloži. Prvo sestavljajo ljudje, ki uporabljajo električno kolo za premagovanje kratkih razdalj, se pravi do 10 kilometrov. Drugi segment so pari, stari nad 40 let, ki niso kolesarji, a bi radi nekaj počeli skupaj. E-koles ne jemljejo kot potuho, ampak kot alternativno preživljanje prostega časa. Potujejo naokoli in na kolesu preživijo povprečno po sto ur na leto. Ta segment je zelo velik. Tretja skupina pa je bolj nišna.Gre za ekstremne športnike, ki se včasih posmehujejo električnim kolesom, a jih vseeno kupijo, ker želijo doseči še več. Kot primer Andraž navede kupca, ki dela vsak dan do šestih: »Včasih je s kolesom po službi naredil tri spuste in je bil trikrat vesel, zdaj jih lahko naredi sedem in je sedemkrat vesel!«