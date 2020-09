E-bralniki osvajajo svet

Tretjina prodanih knjig je elektronskih

E-branje v času karantene

90.000 izposoj so v Biblosu našteli v času karantene.

Knjigo lahko poiščemo v knjižničnem sistemu cobiss, izposodimo pa si jo na Biblosovi spletni strani. VIR: Biblos

Enostavna izposoja ali nakup

Nagradna igra

Čeprav se tiskane knjige iz papirja še dolgo ne bodo poslovile, se je v zadnjih letih močno razbohotila uporaba elektronskih bralnikov, na katerih lahko prebiramo elektronske knjige. Samo pomislite: na eno napravico lahko naložimo na stotine knjig in gremo z njo na potovanje, beremo v temni sobi ali na plaži, baterija se zlepa ne izprazni, oči pa tudi po večurnem branju niso utrujene tako kot pri branju knjig na tablici. E-bralniki namreč uporabljajo posebno tehnologijo zaslona, imenovano e-ink, ki ne utruja oči tako kot zasloni iz tekočih kristalov pa tudi organskih svetlečih diod. Po drugi strani se slika strašno počasi osvežuje, tako da je e-bralnik resnično namenjen le branju knjig (pa tudi revij, časopisov in drugega digitalnega tiska): z njim bomo zelo težko brskali po internetu.A cene bralnikov so dovolj nizke, da si ga lahko privoščimo poleg pametnega telefona ali tablice. Govorimo o rangu od 80 do 150 evrov za osnovne modele z osvetljenim zaslonom, kamor spadata Amazonov kindle in Biblosov inkbook prime hd, pa tja do 225 evrov, kolikor stane vodoodporni kindle oasis s sedempalčnim zaslonom, prilagajanjem barvne temperature zaslona in od 8 do 32 GB shrambe.Po podatkih britanske literarne revije Bookseller prodaja e-knjig predstavlja 19 odstotkov vrednosti celotne prodaje knjig na svetu oziroma kar 36 odstotkov prodaje po številu prodanih primerkov. K nižjim prihodkom prispeva dejstvo, da veliko spletnih knjigarn in založb prodaja manj iskane knjige tudi za manj kot en evro ali jih podarja brezplačno. Treba je dodati, da Amazon obvladuje kar dve tretjini globalnega e-knjižnega trga. Gre za neodvisne ocene, saj Amazon ne objavlja letnih poročil o prodaji.Med samoizolacijskimi ukrepi po razglasitvi karantene, ko so bile knjižnice zaprte, je bil edini način izposoje slovenskih elektronskih knjig prek edine slovenske e-knjižnice Biblos, ki se je rodila leta 2013 pod okriljem založbe Beletrina in v sodelovanju z mrežo slovenskih splošnih knjižnic ter inštitutom Izum, skrbnikom knjižničnega sistema cobiss. Od sredine marca do začetka maja, tik pred odpravo ostrih protikoronskih ukrepov, so v e-knjižnici Biblos, v kateri je na voljo že več kot 4000 knjižnih naslovov, vanjo pa je vključenih 61 slovenskih knjižnic, zaznali silno rast izposoje.Biblos, ki je med epidemijo dosegel že 25.000 uporabnikov, je med prvomajskimi prazniki beležil v povprečju okoli 1500 izposoj na dan. Skupno število izposoj v času karantene je preseglo 90.000 – lani so jih v vsem letu našteli 98.000. Vsak uporabnik Biblosa si je torej povprečno izposodil 3,6 knjige, obiskovalcev pa je bilo tudi po 10.000 na dan, pri čemer si je e-knjigo v povprečju izposodilo 1740 uporabnikov: rekord je 2667.Prednost e-knjig je v tem, da so dostopne 24 ur na dan sedem dni v tednu, bralnike in druge naprave za branje lahko učinkovito razkužujemo, knjigo si izposodimo od doma in ne plačujemo zamudnine, saj se po dveh tednih sama vrne na digitalno polico. Oddaljeni dostop je v veliko pomoč gibalno oviranim, ki gredo težje sami v knjižnico, slabovidni bralci si lahko povečajo črke in prilagodijo osvetlitev, na voljo so tudi posebne pisave za dislektike.To seveda velja za Biblosov uradni bralnik inkbook: sam sem knjige bral na starejšem modelu prime, trenutno pa prihaja novi bralnik calypso, saj se prime hd poslavlja. Najlažje je iti na spletno stran biblos.si, kjer se najprej registriraš oziroma prijaviš s kodo knjižnice in številko izkaznice ter geslom, ki ga prejmeš v svoji knjižnici. Nato si ogledaš seznam knjig, klikneš in potrdiš izposojo. Naenkrat so lahko na računu uporabnika največ štiri knjige po 14 dni, lahko pa izposojo tudi predčasno prekinemo. Nato je treba na bralniku le še sinhronizirati svoj račun in lahko začnemo brati. No, v sistemu Biblos lahko knjige tudi kupujemo, te pa se ohranijo v oblaku, tako da ni strahu, da bi izginile ob menjavi bralnika.Amazonov kindle paperwhite je zelo dobra srednjerazredna izbira; predvsem deluje hitreje od inkbooka, žal pa si z njim ne moreš izposojati knjig iz slovenskih knjižnic. Je pa zato nakupovanje e-knjig prek Amazona prava zabava, saj je izbira gromozanska, res pa je, da slovenskih knjig tako rekoč ni. Tudi Amazon ima svojo knjižnico za člane programa ugodnosti Amazon prime.Zdaj pa le e-bralnik v roke. Če ga še nimate, lahko sodelujete v nagradni igri Nedeljskih novic in založbe Beletrina, v kateri bomo enemu bralcu podelili e-bralnik inkbook calypso, desetim bralcem pa elektronsko knjigo. Nagradna igra bo trajala od 17. septembra, žreb bo v torek, 29. septembra, nagrajenci pa bodo objavljeni 1. oktobra.