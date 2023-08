Dvoriščni traktor: kolesni nakladalniki lahko opravljajo različna opravila

Ena izmed skupin traktorjev so tudi dvoriščni traktorji. Namenjeni so predvsem za delo na dvorišču kmetije. Opravljajo lahko različna opravila, kot so čiščenje in nakladanje gnoja, prenašanje bal, paletnih zabojev itd. V tujini to skupino imenujejo kolesni nakladalniki. Če imajo teleskopsko roko, pa tudi teleskopski nakladalniki.

Nemški Kramer

Eden izmed proizvajalcev kolesnih nakladalnikov je nemški Kramer. Že leta 1925 sta ga ustanovila brata Kramer v Gutmadingenu. Hitro se je razvilo v priznanega proizvajalca traktorjev. Njihovi stroji so še danes zelo cenjeni med ljubitelji starodobnikov (tudi v Sloveniji).

Danes pa je Kramer specializirani proizvajalec kolesnih in teleskopskih nakladalnikov tako za kmetijstvo kot gradbeništvo in druga področja. Prvi teleskopski nakladalnik so izdelali leta 1993. Kramer se je leta 2000 združil z Neuson Baumaschinen GmbH. Neuson Kramer pa se je leta 2007 združil z Wackerjem. V skupini Wacker Neuson Group so zdaj tri blagovne znamke, in sicer Wacker Neuson, Kramer in Weidemann. Leta 2012 so na trg spet prišli nakladalniki za kmetijstvo v tipični Kramerjevi zeleni barvi. Prvi popolnoma električni kolesni nakladalnik za kmetijstvo so izdelali leta 2016.

Nakladalnik s kleščami pri reševanju (premikanju) v poplavah namočenih valjastih bal slame

Pestra ponudba

Kramerjevi kolesni nakladalniki za kmetijstvo se izdelujejo v 13 modelih v razponu moči od 18,4 do 115 kW. V tej seriji bi lahko posebej omenili manjše kompaktne stroje v razredu teže od 1,8 do 4,6 tone in z močjo od 18,4 do 34,3 (41,1) kW. Zaradi ozke in nizke konstrukcije so iskani tudi tam, kjer ni prostora za velike stroje: ozke dovozne poti, delo v hlevih, skladiščih ali drugih utesnjenih prostorih.

Kramer KL 14.5 je kompaktni kolesni nakladalnik. Samo model KL 12.5 je še manjši. KL 14.5 ima vgrajen Yanmarov 28,5 kW (38,8 KM) motor s stopnjo emisijskega standarda V in naknadno obdelavo izpušnih plinov DOC/DPF. Standardna hidrostatična transmisija omogoča vožnjo do 20 km/h, v opcijski opremi pa lahko izberemo tudi 30 km/h. Hidravlični sistem oziroma delovna hidravlika ima pretok 30 l/min in delovni tlak 240 barov. Opcijsko je s funkcijo powerflow možnih tudi 60 l/min. Prostornina rezervoarja za gorivo je 48 litrov, prostornina rezervoarja za hidravlično olje pa 39 litrov.

Ima štirikolesno krmiljenje in odlično manevrsko sposobnost ter majhen radij obračanja.

Štirikolesno krmiljenje

Tako kot vsi kramerji ima tudi KL 14.5 štirikolesno krmiljenje. Tako sprednja kot zadnja kolesa se lahko obrnejo do 38 stopinj (2 x 38 stopinj), kar omogoča hitre delovne cikle in obračanje. Prevožena pot se optimizira, potreben prostor za manevriranje – obračanje – pa je majhen. Kot opcija je možno le krmiljenje sprednje osi, kar omogoča varno vožnjo po cesti tudi pri maksimalni hitrosti. Možno je tudi upravljanje koles s t. i. pasjim hodom, ki omogoča manevriranje v ozkih prostorih, natančno pozicioniranje v najtežjih razmerah, premikanje posebnih priključkov in enostavno vožnjo stran od zidov in jarkov.

Večopravilni nakladalnik Na kmetijah se kolesni nakladalniki večinoma uporabljajo za krmljenje in izpraznitev hlevov. Zaradi številnih posebnih priključkov so primerni tudi za druga dela.

Delovni priključki

Delovno funkcionalnost pa pogonskemu agregatu dajejo priključki. Sam priklop je po standardu EURO. Osnovni priključek je zajemalka, s katero se naklada in premika najrazličnejše materiale na kmetiji. Prostornina standardne zajemalke je 0,36 m3. Zajemalke imajo lahko rezilne zobe ali pa so brez njih. Lahko imajo tudi privito posebno dodatno ojačitev – neke vrste lemeža. Kramer ponuja kot delovne priključke paletne vilice, ki so fiksne ali pa se preklapljajo ali hidravlično prečno premikajo. V ponudbi so še klešče za prenašanje valjastih bal, vilice za prenašaje bal, odvzemalniki silaže, večnamenske vilice, pometalna krtača in snežne – potisne deske različnih oblik. Seveda se lahko uporabljajo tudi delovni priključki drugih proizvajalcev, če imajo standardiziran priklop.