Dvojna doza lamborghinija

Če je kdo slučajno pomislil, da smo na teh straneh nehali objavljati Legove mojstrovine, se je krepko zmotil. Ne gre za oglasne članke, ampak preprosto za navdušenje nad tem, kaj vse se da narediti iz lego kock, še posebno tedaj, ko glave staknejo Legovi mojstri in oblikovalci avtomobilov.



Komur se zdi Lego technic izvedba lamborghinija siana FKP 37 predraga (mimogrede, na mimovrste.com se ga najde za »le« 300 evrov), se lahko za 50 evrov (redna cena je 65 evrčkov) pozabava z manjšima in manj realističnima modeloma huracan super trofeo evo in urus ST-X. Superšportnik in superšportni terenec v enem paketu.



Dva prava avtomobilčka, ne dva v enem. Ni slabo. Primerno za mulca, ki ima rad lego kocke in avtomobile, pa tudi za fotra, ki sestavlja in zbira modelčke. V škatli je 663 kock, iz katerih sestavimo huracana in urusa, startni semafor in dva mini voznika. Legova serija Speed Champions zdaj vsebuje za četrtino večje avtomobile: huracan meri 16 krat 7 krat 5 cm, urus pa je nekoliko višji.