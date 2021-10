Dvoboj najboljših

Samsung je na začetku leta na trg poslal trojico telefonov iz serije galaxy S, med katerimi najbolj izstopa velikanski S21 ultra, ki naj bi na področju telefonske fotografije končno ujel (kitajsko) konkurenco. In to mu je tudi uspelo, čeprav z majčkeno zamudo. Galaxy S21 ultra 5G je namreč končal Samsungov zaostanek, kar se tiče objektivov oziroma optične povečave slike, se pravi, tiste brez izgube kakovosti. Samsung je pri prejšnjem prvaku S20 ultra sicer imel periskopski teleobjektiv, ki pa je ponujal štirikratni optični zum, medtem ko je Huawei pri svojem paradnem konju P40 pro+, izdanem le malo za S20 ultra, omogočal kar desetkratno optično povečavo.





1250 oz. 1350 evrov staneta S21 ultra in P40 pro+.

Strašne kamere

Pa začnimo kar pri kamerah. Oba telefona imata skoraj identično zasnovo kamer: glavna širokokotna kamera, ultra širokokotna, prva telefoto kamera s trikratno optično povečavo in druga telefoto kamera z desetkratno povečavo. In oba imata še dodatni senzor: huawei globinskega za portrete, samsung pa laserskega za samodejno ostrenje. Pri huaweiu imajo kamere po 50, 40, 8 in 8 milijonov točk, pri samsungu pa 108, 12, 10 in 10 MP. Skratka, pik jima nikakor ne manjka. Tudi selfie kameri sta odlični, in sicer ima Huaweijeva 32 milijonov slikovnih točk, Samsungova pa 40, obe pa obvladata samodejno ostrenje, kar zagotavlja vedno odlične in izostrene avtoportrete, ne glede na to, kako daleč stegnemo roko.

Vrhunske fotografije

Oba telefona fotografije shranjujeta v ločljivosti 12 MP, ne glede na to, s katerim objektivom so narejene. Pri obeh lahko slikamo tudi s polno nazivno ločljivostjo, a se moramo odpovedati optičnemu zumiranju, pa tudi ostrenje ni tako hitro kot pri privzeti ločljivosti. In oba se odlično izkažeta. Saj je težko opisovati, kakšne so fotografije. Preprosto vrhunske. V bistvu me tile telefončki vedno znova presenetijo, kako dobre fotografije znajo narediti, in to tudi, če si totalni »trotl«. Če pa se še malce poglobiš v nastavitve in vse razpoložljive načine fotografiranja, so možnosti neskončne. No, pretiravam, ampak res se da marsikaj narediti brez velikega predznanja.





Huaweijeva fotosekcija je sestavljena iz štirih kamer in globinskega senzorja, Samsungova pa iz prav tako štirih kamer in laserskega avtofokusa.

Težka mašinerija

Slike so ostre, barvite in kontrastne, še posebno kadar se vklopi samodejni HDR (visoki dinamični razpon), ostrenje je bliskovito in neproblematično (starejši samsungi so znali biti včasih malo šlampasti), zumiranje gladko, umetna inteligenca pa ne pretirava s prilagajanjem nastavitev. Da, tudi huaweii so se umirili, potem ko so njihovi prvi telefoni s fotografsko umetno pametjo malce pretirano navijali barve in kontraste. Moram pa dodati, da je s P40 pro+ enostavneje delati v pro načinu kot s S21 ultra, pa tudi rezultati znajo biti po navadi boljši, še sploh, kadar se igramo s hitrostjo »zaklepa«. Oba telefona odlično optično približata sliko, pri ekstremnem digitalnem zumiranju pa gre bolj za postavljanje kakor pa za jasnost slike. A občutek imam, da P40 pro+ vseeno malce lepše zumira, pa tudi nočni način fotografiranja iz teme izvleče opazno več svetlobe kakor pri S21 ultra.Čeprav ne snemam prav veliko videov, moram reči, da oba telefona izjemno opravita svojo nalogo, pri čemer zna galaxy S21 ultra snemati tudi v ultra visoki ločljivosti 8K, P40 pro+ pa »le« v UHD-ločljivosti 4K. Skratka, kapo dol, če lahko citiram legendarnega

V S21 ultra tiktaka trenutno najmočnejši Samsungov procesor exynos 2100 (še hitrejši Qualcommov snapdragon 888 je na voljo le za ZDA in Kitajsko), a tudi Huaweijev kirin 990 ni kaj dosti počasnejši. Huawei je svojo raketo, imenovano kirin 9000, namenil za serijo mate 40. A to so preprosto tako zmogljivi procesorji, da razlike opazijo le testni programi. Samsung je bil opremljen z 12 GB delovnega pomnilnika in 256 GB shrambe, huawei pa je imel samo 8 GB rama, zato pa kar 512 GB notranjega pomnilnika. Hec pa je, da top samsungi ne sprejemajo več spominskih kartic, huaweii pa imajo lastno kartico nm.

Odličen zaslon

Oba telefona se pohvalita z odličnima zaslonoma iz organskih diod, kar pomeni, da je vsaka pika posebej osvetljena ali zatemnjena, kar prinaša izjemne kontraste, predvsem pa tisto pravo črnino. Huawei ima 6,58-palčni zaslon, samsung pa kar 6,8-palčnega. Tukaj je samsung v rahli prednosti, saj je njegov zaslon resnično odličen, pa še hitrejšo frekvenco osveževanja ima: 120 namesto 90 Hz (to se pozna v gladkejšem premikanju slike).

Tudi lep mora bit'

Oba telefona sta presneto lepa, pri čemer so se huaweijevci držali tradicije, samsungovci pa malce tvegali. In splačalo se jim je: S21 ultra je na hrbtni strani preprosto drugačen. Del ohišja s kamerami je elegantno dvignjen in domiselno oblikovan in v kombinaciji z mat črnim ohišjem resnično dobro izgleda. No, tudi P40 pro+ je ena lepa mašinca, še posebno zaradi keramičnega ohišja in lepo oblikovane kamere z zdaj že klasičnim napisom Leica, s katero sodelujejo že vrsto let.

In preostalo?

Morje kamer

Kaj bi še lahko povedal? Zvok je za majhne zvočnike pri obeh precej dober, morda malce boljši pri samsungu. Oba sta odporna proti vodi in prahu po standardu IP68 (pol ure poldrugi meter pod vodo). Samsung ima malo večjo baterijo (brez težav zdrži ves dan normalne uporabe), nima pa tako hitrega (žičnega in brezžičnega) polnjenja kot huawei. Z obema lahko brezstično tudi polnimo druge telefone. Čitalnik prstnih odtisov je pri obeh skrit pod zaslonom, in čeprav je tehnologija pri obeh zelo napredovala, se mi kar malo kolca po tistih superhitrih in zanesljivih klasičnih senzorjih na hrbtni strani. A zdaj so kamere preprosto prevelike, da bi senzor postavili tja, kjer je bil nekoč.Tukaj pa moram omeniti glavno Huaweijevo slabost: odsotnost Googlovih storitev in aplikacij, na katere smo se v zadnjih letih tako navadili, da skoraj ne moremo brez njih. Dokler Huawei ne bo rešil spora z ZDA, bo treba to vzeti v zakup. Je pa res, da je Huaweijeva trgovina z aplikacijami AppGallery vedno bolje založena (tudi z večino slovenskih bančnih aplikacij), a določene stvari še vedno manjkajo. nekatere se da naložiti »ročno«, a grenak priokus ostaja.In za konec še cena. Samsung galaxy S21 ultra 5G v prosti prodaji stane 1250 evrov, huawei P40 pro+ pa 1350 evrov. Veliko, a za ta denar dobite telefon, ki vam bo še dolgo služil, predvsem pa bo delal odlične fotografije.Primerjavo fotografij, posnetih z obema telefonoma, si oglejte v fotogaleriji.