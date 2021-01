Dvigala kot iz filma

O dvigalih se ne razmišlja kot o prostoru, kamor bi umestili zanimivo opremo. Njihova priljubljenost pa je narasla s pojavom instagrama, saj so postala pogosto kraj za fotografiranje in objavo na omenjenem družabnem omrežju. A dvigala so lahko tudi izvirno opremljena in nas celo popeljejo v filmski svet.