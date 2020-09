Dve veliki napaki pri čiščenju straniščne školjke

Večina meni, da je straniščna školjka najbolj umazani kotiček doma, številne študije pa so to ovrgle in dokazale, da jo po številu škodljivih bakterij prekašajo mnogi drugi predmeti, denimo kuhinjske deske, kljuke na vratih in spužvaste gobice. Kakor koli že, čiščenje straniščne školjke je obvezno opravilo, ki pa je povsem zaman, če med tem opravilom počnete dve sicer zelo pogosti napaki. Dvignjen pokrov in vlažna ščetka Prva je splakovanje školjke z odprtim pokrovom. Raziskave so pokazale, da se z drobnimi kapljicami iz školjke po kopalnici v tem primeru širijo bakterije, ki lahko poletijo tudi pet metrov visoko in pristanejo na brisačah, zobnih ščetkah in drugih površinah, s katerimi v kopalnici prihajate v stik.



Druga pogosta in velika napaka pa je postavljanje ščetke za čiščenje v držalo, namesto da bi počakali, da se po uporabi povsem posuši. S tem se namreč ustvari idealno okolje za množenje bakterij na ščetki in v podstavku, pri naslednji uporabi se te prenesejo na površino toaletnega pripomočka.

In če nato med splakovanjem še ne pokrijete pokrova, bakterije poletijo po vsej kopalnici.