Dve sestavini za čist likalnik

Med likanjem se včasih na plošči likalnika tvorijo madeži vodnega kamna, ki ne le, da stojijo na poti do pravega rezultata, včasih se umazanija z likalnika prenese tudi na sveže oprana oblačila.

Zato je treba poskrbeti za čisto likalno ploščo, kar je mogoče s preprostim naravnim čistilom, ki lahko nastane v domači kuhinji.

Sestavine:

Žlica jedilne sode, dve žlički vode, malo alkohologa kisa.

Postopek:

V posodici zmešajte jedilno sodo in vodo, da nastane gosta pasta. To nanesite na ploščo likalnika in počakajte nekaj minut. Pasto nato odstranite z vlažno krpico.

Na staro zobno ščetko nanesite malo kisa in zdrgnite likalno ploščo. Na koncu površino razkužite še tako, da skozi reže likalnika spustite veliko količino vroče pare in polikate staro brisačo ali krpo.

Likalnik nato izključite iz elektrike ter ploščo hladnega do sijaja zloščite s koščkom aluminijaste folije ali papirja za peko.