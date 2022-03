Dve priljubljeni Googlovi aplikaciji vohunita za uporabniki: strokovnjaki svetujejo, da ju takoj izbrišete

Če uporabljate Messages in Phone by Google kot privzeti aplikaciji za sporočila in telefoniranje, ju boste po branju tega prispevka najbrž izbrisali. Ti dve aplikaciji naj bi namreč vohunili za vami in pošiljali osebne podatke v Googlove strežnike brez privolitve uporabnika. Na nevarnost so opozorili pri Android Police, kjer se sklicujejo na rezultate najnovejše študije o varnosti podatkov.

Katere podatke zbirata in kako jih pošiljata Googlu?

Douglas Leith, profesor računalništva na dublinskem Trinity Collegeu, v svojem prispevku z naslovom 'Kakšne podatke Googlu pošiljata Googlovi aplikaciji za klice in sporočila?' (What Data Do The Google Dialer and Messages Apps on Android Send to Google?) podrobno razloži, katere podatke ta aplikacija zbira in kako se pošiljajo Googlu.

Obe aplikaciji sporočata podjetju Google in njegovim servisom, kdaj pošiljate in prejemate sporočila ter kdaj opravljate in prejemate telefonske klice. To omogoča jasno in enostavno povezavo dveh naprav, tj. uporabnikov, ki sodelujeta v komunikaciji. Še več, te aplikacije zbirajo in pošiljajo informacije o vaši komunikaciji, kot so zgoščene različice vaših sporočil (njihovi deli) in kdaj so bila poslana ali prejeta, vaše telefonske številke in telefonske številke drugih ljudi, dnevnike dohodnih in odhodnih klicev ter celo njihovo trajanje.

Aplikacija Messages. FOTO: Google Play, zaslonski posnetek

Še bolj skrb vzbujajoče je, da aplikaciji ne samo zbirata in pošiljata podatke o vaših sporočilih in telefonskih klicih, ampak po besedah Leitha tudi spremljajta vaše interakcije s sogovorniki in ljudmi, s katerimi si dopisujete. Navedel je primer uporabnika, ki bere svoj SMS ali pa v aplikacijah išče svoje kontakte. Dejanja in čas bodo zabeleženi in nato poslani Googlu, kar bo omogočilo »rekonstruiranje podrobne slike uporabe aplikacije skozi čas«.

Aplikaciji pošiljata zbrane podatke v Googlove strežnike prek dveh kanalov: Google Play Services Clearcut logger in Google/Firebase Analytics. Ker so poslani podatki označeni z ID uporabnika Androida, ki je povezan z njegovim računom na Googlu, lahko ta enostavno in natančno ugotovi pravo identiteto uporabnika.

Aplikacija Phone by Google. FOTO: Google Play, zaslonski posnetek

Kaj na to poreče Google?

Google sicer ne skriva, da zbira vsaj nekaj od naštetega. Kot pravijo pri tehnološkem gigantu, se deli sporočil zbirajo, da bi podjetju pomagali odkriti napake v aplikaciji. Sledenje uporabniškim interakcijam pojasnjuje kot način za ugotavljanje, ali je bila aplikacija uspešna, in sicer tako, da šteje količino prenosov aplikacije in koliko ljudi je aplikacijo uporabilo po namestitvi. Vendar Google ni pojasnil, zakaj počne vse drugo in zakaj lahko poveže pravo identiteto uporabnika na podlagi tega, kar pošlje.