Dve potezi za čiste preproge in vzmetnice

V preproge, vzmetnice in drugo oblazinjeno pohištvo se hitro ujame umazanija, neredko prav zato oddajajo tudi neprijetne vonje. Dobro je zato poznati načine, s katerimi bodo znova čisti in predvsem brez alergenov. Naravno in učinkovito Eden od njih je uporaba jedilne sode in eteričnih olj. Vse, kar morate storiti, je 240 gramom jedilne sode dodati od deset do petnajst kapljic izbranega eteričnega olja, sestavini dobro premešati ter kombinacijo posuti po preprogah, vzmetnicah in kavču, počakati uro ali dve, nato pa površine dobro posesati. Slovo od alergenov Po zaslugi čistilne kombinacije bodo iz njih izginili prah, alergeni in druga trdovratna umazanija, hkrati bodo na takšen način očiščeni predmeti še lepo dišali. Postopek ponavljajte vsake pol leta, po potrebi lahko tudi pogosteje, saj gre za uporabo naravnega čistila, ki ne škoduje zdravju in okolju.