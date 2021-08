Dve naravni sestavini za čisto pečico

Da se stene pečice ob pogosti uporabi hitro umažejo, je povsem jasno. Umazanija, ki se tam nabira, je na moč trdovratna in jo največkrat po ustaljenem mnenju lahko premagajo le agresivna čistila. A v resnici ni tako, kajti temeljito čistilo za pečico predstavljata tudi dve naravni sestavini, ki ju imate v svoji kuhinji. Kateri sta in kako ju uporabiti? Jedilna soda in alkoholni kis.



V posodici zmešajte jedilno sodo in vodo, da dobite gosto pasto. To nanesite na stene pečice in jo pustite učinkovati vsaj 12 ur. Nato v plastenko nalijte alkoholni kis in poškropite jedilno sodo. Tvorila se bo pena. Ko se penjenje preneha, vzemite vlažno spužvasto gobico ter v pečici obrišite pasto in površino temeljito splaknite. Splakujte tako dolgo, dokler so vidne sledi sode. Ko boste končali, bo pečica brezhibno čista.

