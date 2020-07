Dva trika za obilen pridelek paradižnikov

Sadike paradižnika rada napade plesen, zaradi katere rastline počrnijo in ne tvorijo zdravih plodov. Na srečo obstajata dva preprosta trika, ki posevke obvarujeta pred posledicami previsoke vlažnosti in zagotavljata obilen pridelek priljubljene in okusne plodovke. Mleko za zdrave paradižnike Najpreprostejši način, s katerimi lahko zavarujete sadike paradižnika, je uporaba mleka. Zmešajte deciliter mleka z devetimi decilitri vode in zvečer ali zgodaj zjutraj poškropite rastline ter jim tako zagotovite boljšo odpornost na glivične okužbe ter plesnive spore. Ker gre za povsem naravni pripravek, ga lahko uporabljate pogosto, rastline pa z njim poškropite vsaj vsaka dva tedna. Preslica za obilen plod Še močnejši od mlečnega je pripravek iz preslice. Kilogram sveže ali 150 gramov suhe rastline 24 ur namakajte v 10 litrih vode. Vse skupaj nato zavrite in na zmernem ognju kuhajte pol ure. Precedite in dobljeno tekočino razredčite z vodo v razmerju 1 : 5. S tako dobljenim fungicidom paradižnike večkrat poškropite zgodaj zjutraj ali pozno zvečer.