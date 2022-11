Dva naravna pripomočka za čiščenje vodnega kamna

Vodni kamen je nadloga, ki se zlasti v krajih s trdo vodo hitro nakopiči na različnih površinah. Na srečo ni tako trdovraten, kot se zdi na prvi pogled, saj ga lahko odstranite z dvema naravnima čistiloma. To sta jedilna soda in alkoholni kis. Poglejte, kako ju lahko uporabite na različnih površinah.

Kozarci

Nekoliko segrejte alkoholni kis (naj ne bo prevroč) in vanj potopite kozarce z oblogami. Počakajte 10 minut, dodajte jedilno sodo in znova pustite 10 minut. Kozarce nato nežno zdrgnite in dobro splaknite.

Kabina za prhanje

V plastenki z razpršilom zmešajte vodo in alkoholni kis v enakih količinah. Poškropite površine in počakajte 15 minut, nato jih obrišite s krpo. Če so zaradi vodnega kamna zamašene luknjice na glavi prhe, jo snemite, čez noč namočite v kisu in nato dobro splaknite.

Školjka

V školjko zlijte skodelico alkoholnega kisa. Naj oblije vse dele školjke, ki so prekriti s kamnom. Zdrgnite s ščetko in pustite nekaj minut. Čez kis nato posujte jedilno sodo, počakajte pol ure, še enkrat zdrgnite površine in jih na koncu splaknite.