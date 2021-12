Dva bagra v enem

Na teh straneh radi napišemo kaj o Legovih stvaritvah, še posebno iz serije Technic, ki res pokaže, kaj vse se da narediti iz kock in kockic, ki že dolgo niso več le to. A nekatere Legove mojstrovine so že kar hudo drage in namenjene starejšim ljubiteljem, zato se spodobi pogledati tudi kaj takšnega, kar je prijaznejše do denarnice in primerno tudi za mlajše.

Legov bager s številko 42121 je že takšen, saj je namenjen otrokom, starejšim od osem let, zanj pa je treba odšteti 45 evrov v uradni Legovi spletni trgovini oziroma dobrih deset evrov manj pri katerem drugem spletnem trgovcu. Kljub vsemu ne gre za čisto brezvezno igračo, saj ima lepih 569 kosov, premično roko, vrtljiv zgornji del in delujoče gosenice.

Res pa je, da za ta denar ni motoriziran in daljinsko voden, ampak ga je treba vzeti v roke. Namesto klasičnega velikega bagra (z dimenzijami 37 x 11 x 23 cm) je mogoče narediti tudi zglobni traktor s premično roko in z dvema paroma gosenic. Kar je dobro, ni slabo.