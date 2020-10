Duhovna modrost: vadite čuječnost

Če želite razširiti svoje zaznavanje ter živeti bolj duhovno ozaveščeno, je smiselno, da se večkrat na dan ustavite in poskusite pogledati drugače na stvari, ki se vam dogajajo. Izstopite iz dogodkov in jih samo doživite v vsej njihovi polnosti. Dokler vam osredotočenost na sedanjost in čuječnost ne prideta v kri, pa je smiselno, da se nanju redno opozarjate čez dan, pravi ameriško-indijski ajurvedski guru Deepak Chopra. Na delovnem mestu na primer si vzemite trenutek in doživite svet okoli sebe z razširjeno zavestjo. Mentalno se osredotočite na vsak del prostora, kot bi ga opazovali zunaj svojega telesa. Med vsakim obrokom vadite čuječnost – osredotočite se na vonjave, zvoke in misli, ki vas preletavajo med jedjo. Če ste na tržnici, se ustavite in začutite temperaturo, vonje, glasbo ter prisluhnite pogovorom mimoidočih ter prometnemu hrupu. Kjer koli ste, lahko vadite čuječnost. Vzemite si trenutek, ustavite se, zaprite oči in se posvetite dogajanju okoli sebe z vsemi čuti. Bodite polno navzoči v sedanjosti in vdihnite vase vse, kar se odvija okoli vas.