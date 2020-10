Duhovi, netopirji in čarovnice

S črno barvico za okrog oči otrokom na lica narišemo pajkove mreže.

Naj bo strašno

Za čarovnico potrebujemo črna oblačila, visok zašiljen klobuk pa izdelamo iz tanjšega kartona, najbolje črnega.

Za vso družino

Znova je udarila epidemija novega koronavirusa in z njo ukrepi za omejevanje njegovega širjenja. Tako smo spet prisiljeni več časa preživeti doma v krogu najožje družine oziroma tistih, s katerimi si delimo gospodinjstvo. Kar ni nujno slabo, le potruditi se moramo, da si ta čas naredimo čim bolj zabaven, kar zlasti velja za otroke. Zakaj jim ne bi letos pripravili zabave za noč čarovnic? Še prej pa naj si sami ali z našo pomočjo izdelajo kostum. Tisti, ki imajo doma ljubljenčka, če le ni to zlata ribica, lahko kostum izdelajo še zanj.Noč čarovnic je k nam sicer prijadrala šele pred nekaj leti iz Amerike, kjer je to eden najljubših praznikov, še posebno najmlajših, saj se našemljeni odpravijo od vrat do vrat ter prosijo za sladkarije. Prav zato, ker ne gre za naš praznik, mnogi nad njim vihajo nos, pa tudi ker v Sloveniji že imamo praznik, na katerega se zamaskiramo, namreč pust. A nič ne bo narobe, če, še posebno letos, izkoristimo prav vsako priložnost za zabavo.Za noč čarovnic so najbolj priljubljene maske tiste, ki so čim bolj strašne. Čarovnice, duhovi, črne mačke, mumije, netopirji, okostnjaki in podobno, in veliko teh je povsem enostavno izdelati doma iz reči, ki jih najverjetneje že imamo v kakšni omari. Najbolj enostavna šema je nedvomno duh, saj zanj potrebujemo le belo rjuho ali prt, ki ga otroku poveznemo čez glavo, označimo, kje ima oči, in nato na tem mestu izrežemo dve luknji. Če se kje po stanovanju valja polomljen črn dežnik, izdelamo kostum netopirja. Dežnik odpremo in mu odstranimo ročaj, nato pa zgornji del prerežemo na polovico. Kovinskih palic, ki podpirajo tkanino, ne odstranimo, saj bodo prav te dale še bolj pristen videz netopirjevih kril.V otrokovi omari poiščemo starejši črn pulover ali majico ter nanjo pritrdimo krila. Zašijemo ali prilepimo jih na spodnji del rokava in stranski šiv, in sicer tako, da bodo, ko bo otrok iztegnil roke, razprta. Nekoliko starejši otroci, ki že režejo s škarjami, naj si sami izdelajo ušesca, in sicer iz črnega tršega papirja. Nanj narišemo dva trikotnika, zgornji kot je lahko nekoliko bolj zaobljen, izrežemo in pritrdimo na črn obroč za lase ali pa kar na kapuco majice, kamor smo prišili krila. Potrebujemo le še črne hlače in netopir je pripravljen na zabavo.Netopirjeva krila, ki jih izrežemo iz filca ali kartona, izdelamo tudi za kosmate prijatelje. Nalepimo jih na ovratnico ali debelejši trak in ga nato živali pritrdimo okoli oprsja. Če živali niso vajene raznih dodatkov, jih z njimi ne silimo, saj jim bodo zgolj povzročali stres, tega pa seveda nihče ne želi. Enostaven je tudi kostum čarovnice. Potrebujemo črna oblačila, visok zašiljen klobuk pa izdelamo iz tanjšega kartona, najbolje črnega. Bodoči čarovnici najprej izmerimo obseg glave, nato pa to mero, dodamo še približno centimeter, saj bo treba klobuk zlepiti, uporabimo za najdaljšo stranico trikotnika. Narišemo še preostali dve, izrežemo in zvijemo v tulec ter zlepimo. Po želji si ga otroci lahko še porišejo, nanj nalepijo črte ali druge like in podobno.Da bodo priprave še bolj zabavne, ne pozabimo na ličenje. S črno barvico za okrog oči otrokom na lica narišemo pajkove mreže, jim z njo pobarvamo ustnice ali pa jim obraz spremenimo v lobanjo – okrog oči narišemo dva črna kroga in ju s črno tudi zapolnimo, ponovimo še okrog nosa, namesto ust pa potegnemo črno črto od polovice enega lica do polovice drugega, tudi prek ustnic, nato pa pravokotno nanjo narišemo več manjših črt, ki bodo videti kot šivi. Omenjeno seveda ni rezervirano zgolj za otroke, če se bo našemila vsa družina, bo še bolj zabavno.