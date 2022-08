Ducatijev dogodekv znamenju presežkov

Po štirih letih se je konec julija odvila enajsta izdaja Ducatijevega svetovnega tedna (WDW 2022), dogodka, ki je na dirkališču Misano Marco Simoncelli združil voznike Ducatijevih strojev in ljubitelje sveta dveh koles v treh dneh strasti, zabave in nepozabnih izkušenj. Tam smo bili tudi mi.

Množica v Misanu

Strast do znamke in želja po prisotnosti na velikem Ducatijevem srečanju sta v Misano privabili 80.000 obiskovalcev iz 84 držav, ki so zapolnili paddock dirkališča. Tudi v digitalnem svetu je bil dogodek na moč uspešen, saj je doživel več kot šest milijonov obiskov platform.

Dirka šampionov FOTO: Ducati

Najbolj pričakovana je bila zagotovo sobotna dirka prvakov, na kateri je nastopilo 21 Ducatijevih dirkačev, ki tekmujejo v prvenstvih motoGP, superbike in supersport. Fantje so se pomerili na standardnih strojih panigale V4 S in panigale V2. Zmago je odnesel Pecco Bagnaia, dirkač razreda motoGP. Številni navijači, ki so dirko spremljali s tribun, so poskrbeli za izjemno vzdušje, pridružilo se jim je več deset tisoč gledalcev, ki so doma spremljali prenos v živo na Ducatijevi spletni strani, dirko pa je v živo prenašalo devet mednarodnih televizij in spletnih pretočnih portalov.

Masovna petkova parada

Ob vseh aktivnostih na dirkališču v Misanu je bila večerna parada ducatistov eden od vrhuncev enajste izdaje WDW. Na največji paradi doslej se je zbralo ogromno motociklov. Najprej so se zapeljali po stezi dirkališča, nato pa zapeljali vzdolž obale in prispeli v Riccione, kjer se je ob glasbi Bennyja Benassija pozno v noč in sobotno jutro odvijal žur Scrambler Beach Party.

Paddocki so se tresli od vibracij. FOTO: Ducati

Na čelu velike rdeče kače se je peljal izvršni direktor Ducatija Claudio Domenicali, ob njem so bili dirkači razreda motoGP in superbike, med udeleženci pa je bilo opaziti tudi nekaj ducatijev in preostalih znamk motornih koles s slovenskimi registrskimi tablicami. V soboto zvečer so se boksi s ciljno ravnino na dirkališču Misano spremenili v prizorišče peke hamburgerjev, nato so na velikem odru, ki je bil za to priložnost postavljen na mestnem stadionu Santamonica, navijače pozdravili Ducatijevi dirkači. Večer se je končal z nastopom DJ Meduze in ognjemetom. Dogodek je ponovno potrdil, da ima Ducati na moč zveste privržence, za katere so rdeči stroji iz Bologne več kot samo dvokolesniki. Zanje so preprosto način življenja.