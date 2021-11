Drzni si omislijo kačo

Razmišljate, da bi vrata svojega doma odprli novemu stanovalcu? Čedalje več ljudi razmišlja o tem pomembnem koraku, predvsem pandemija je mnoge spodbudila k načrtovanju živalskega družinskega člana, žal pa so pričakovanja bodočih lastnikov hišnih ljubljenčkov pogosto zgrešena. Odločitev o posvojitvi ali nakupu živali je vse prej kot enostavna, pri premlevanju možnosti pa moramo upoštevati številne dejavnike. Na primer razpoložljivost prostora, časa in finančnih sredstev, izjemnega pomena pa je naš značaj.

Najbolj iskreni ljubitelji živali so v svoje življenje pripravljeni sprejeti vsako bitje, ki potrebuje ljubezen in nego, a žal si večina tega ne more privoščiti, zato je prav, da prevzamemo odgovornost za eno žival, tisto, za katero smo sposobni skrbeti in ki nas bo osrečevala. Mi pa njo. Denimo, psi so primerni za ljudi, ki radi izkazujejo čustva in seveda radi prejemajo izraze naklonjenosti.

Za zlate ribice se pogosto odločajo samski.

Obožujejo svojega gospodarja, ves čas, stoodstotno. Vsak dan, ki ga preživijo z lastnikom, je zanje najsrečnejši v življenju. Človeka se ob prihodu domov vsakokrat razveselijo, kakor da ga ne bi videli celo večnost. Nihče nas ne more imeti tako rad, kakor nas ima rad naš pes! Če si želite vdanosti in tudi sami ne skoparite s pozornostjo in izkazovanjem naklonjenosti, ste vztrajni, odločni in energični, je pes prava izbira za vas. Dobili boste najboljšega prijatelja in družabnika, on pa vam bo svojo ljubezen in hvaležnost izkazoval vsak dan, na vsakem koraku.

Nekateri so za nevarno

Povsem druga skrajnost so tisti, ki jim bolj dišijo mačke. Umirjeni, skorajda flegmatični značaj se odlično ujema z lenobno muco, ki v življenju nima prav veliko skrbi; dokler je njenim osnovnim potrebam zadoščeno, je življenje lepo. Tu in tam pokažejo željo po druženju in igri, od človeka pa zahtevajo zgolj tisti drobec energije, ki ga lastnik vendarle premore. Mačke se izkažejo za odlične družabnice predvsem v dolgih deževnih popoldnevih, ko poležavajo v vaši bližini in nežno predejo, medtem ko zrete skozi okno in privoščljivo opazujete premočenega pasjeljubca na sprehodu s prav tako premočenim štirinožnim kosmatincem.

Če ste veseljak, vas bo verjetno pritegnil hrček.

Ljudje se pogosto delimo na ljubitelje psov ali mačk, a to je zelo groba in kdaj tudi krivična razdelitev, zato poglejmo, kam nas še lahko usmerjajo naše značajske lastnosti. Tisti, ki so živali pripravljeni nameniti res malo časa, se običajno odločajo za ribe. Takšni ljudje so pogosto samski, zlate ribice so zanje pogosto estetski dodatek doma. Odgovornost, da skrbijo za čist akvarij in da ribice hranijo, je največ, kar so pripravljeni vložiti v odnos z živaljo. Če ste v življenju neustrašni in drzni, si boste verjetno omislili kačo. Občutek, da je v vašem domu žival, ki je lahko tudi smrtno nevarna, vas prijetno vznemirja, življenje drugih, nenevarnih živali se vam zdi skrajno dolgočasno. Pritegujejo vas pajki, če bi imeli priložnost, pa bi verjetno udomačili tudi tigra, saj se vam zdi povsem nesmiselno sobivanje z ljubljenčkom, kakršnega ima že toliko drugih ljudi.

Potrebujejo čisto življenjsko okolje in hrano. FOTO: Eutoch/Getty Images

Če ste veseljak, pa vas bo verjetno pritegnil hrček. Opazovanje živalce, ki neutrudno teče v vrtečem se kolesu, vas osrečuje tako kot tudi druge preproste stvari v življenju.