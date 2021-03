Državna liga legend

Prijave so sicer zaključene, a vseeno lahko navedemo pogoje za sodelovanje na državnem prvenstvu. Po končanih kvalifikacijah morajo biti igralci registrirani pri uradni organizaciji, starostna omejitev je pogojena glede na PEGI oceno igre, v ekipnih e-športih mora biti 60 odstotkov igralcev državljanov Slovenije, v solo igrah pa lahko tekmujejo le slovenski državljani. Igralec se lahko prijavi samo na eno igro za državno prvenstvo oziroma ne more sodelovati v več igrah.

Znan prvak v e-kartingu

Spopadi še do aprila

iger se igra v državnem prvenstvu.

Minulo soboto se je z igro League of Legends začel tretji v seriji osmih finalnih dogodkov prvega slovenskega državnega prvenstva v elektronskih športih, ki jih prireja E-športna zveza Slovenije (EŠZS).Na prvenstvu se je 350 registriranih e-športnikov pomerilo v osmih igrah. Potegovali so se ne le za prestižni naslov prvega državnega prvaka, ampak tudi za nagrade v denarnem skladu v višini 11.000 evrov. Celotni redni del prvenstva si je minuli vikend ogledalo že več kot 15.000 gledalcev.V sodelovanju z AMZS smo že dobili državnega prvaka v e-kartingu, in sicer je to postal. V digitalnih hitrostnih krožnih dirkah v igri Assetto Corsa Competizione sta predprejšnji konec tedna slavilain ekipa S1 racing. Tekmovanje v Assettu so pripravili v sodelovanju z Zvezo za avto šport Sovenije – AŠ 2005, s katero so sodelovali tudi pri pripravi tretje dirkaške elektronske igre DiRT Rally 2.0, v kateri so tekmovalci ta ponedeljek odpeljali še zadnjo preizkušnjo.V soboto je bila na vrsti taktična večigralska igra League of Legends (nastopa so se udeležili tudi mednarodno priznani igralci). Prvi državni prvaki so postali člani ekipe Cyber Wolves Blue v zasedbi; sbbx, Ciara, Astalia, Rule in R1val, ki so v finalu z 2 proti 1 premagali ekipo Dragons Esport (SK Nadro, Mordox, Pinky, Chungzzz in Lep Fant). Gre za zgodovinski dogodek, saj nobeno tekmovanje v e-športih v Sloveniji doslej še ni potekalo na takšni organizacijski in strukturni ravni, poudarjajo pri EŠZS. Prav tako je bilo to tekmovanje z najvišjim denarnim skladom v Sloveniji doslej. »S tem dogodkom se Slovenci priključujemo drugim državam, ki imajo dobro razvito in urejeno e-športno sceno,« so ponosni pri zvezi.Naslednjo soboto sledi strelska igra Rainbow 6: Siege, 27. marca je na sporedu še ena strelska igra Valorant, državno prvenstvo pa se zaključi v soboto, 3. aprila, ko bo znan tudi državni prvak v elektronskem nogometu oziroma v Fifi 21. Nobeno prvenstvo pa ne more miniti brez večigralske streljačine Counter Strike: Global Offensive (CS: GO).Tekmovanja zaradi varnosti vseh udeležencev potekajo prek spleta, ogledati pa si jih je mogoče na uradnem twitch kanalu zveze; program tekmovanj in rezultatov je objavljen na spletni strani EŠZS.