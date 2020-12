Dričanje po blatu (FOTO)

Prtljažnik sicer ni velik, se pa ga da malo povečati.

Prikupna škatla

Blato ni ovira za Suzukijev štirikolesni pogon allgrip. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Zanesljiv pogon

Elektromotor pripomore k nizki porabi goriva.

Varčni blagi hibrid

Suzuki ignis 1.2 VVT elegance allgrip hibrid

Motor: štirivaljni bencinski, blagi hibrid

Gibna prostornina: 1197 ccm3

Največja moč: 61 kW (82 KM) pri 6000 vrt./min.

Največji navor: 107 Nm 2800 vrt./min.

Pogon: štirikolesni, 5-stopenjski ročni menjalnik

Masa praznega vozila: 940 kg

Mere (D/Š/V): 3700/1690/1605 mm

Medosna razdalja: 2435 mm

Prostornina prtljažnika: 227–1056 l

Posoda za gorivo: 30 l

Najvišja hitrost: 165 km/h

Pospešek do 100 km/h: 12,8 s

Poraba goriva (WLTP): 5,4 l/100 km

Izpust CO2 (WLTP): 123 g/km

Uradni zastopnik: Magyar Suzuki Zrt, podružnica v Sloveniji

Maloprodajna cena: 15.880 evrov (testni 16.130 evrov)

Euro NCAP: *****

Praktičen avtek

Da ne bo kakšne pomote: tole ni terenec, to je mali mestni avtomobil, ki ima tudi štirikolesni pogon; tisti pravi mali Suzukijev terenček se imenuje jimny.A ignis je prikupen avto, ki bo zagotovo navdušil tiste, ki si želijo malce višjega sedenja in lažjega vstopanja v avto, predvsem pa okretnosti, saj ima Suzukijev malček s 3,7 metra dolžine res sijajen obračalni krog, tako da se odlično znajde tudi na najožjih uličicah in tesnih parkirnih mestih.Sama oblika je dovolj samosvoja, da ignis pade v oči, še posebno ko pomisliš, da je visok nekako toliko, kot je širok. Medtem ko zadek ni nič posebnega, pa je maska suzukijevsko »terenska«, sam avto pa je postavljen malce dlje od tal kot navadni mestni avtomobili. Znotraj je presenetljivo prostorno: zaradi razmeroma visokega stropa tudi višjerasli vozniki najdejo ustrezen položaj za volanom, ki pa je žal pomičen samo po višini, medtem ko zadaj udobno sedita dva otroka, pa tudi za odrasla kolena je dovolj prostora.Prtljažnik ni neki presežnik, a vseeno se vanj spravi dve tisti veliki Ikeijini modri nakupovalni vreči in še kak karton piva in toaletni papir. Se pa ga da povečati z vzdolžnim premikom zadnjih sedežev, tako da mi je v prtljažnik z nekaj manevriranja uspelo spraviti prave pravcate lesene sanke.Zakaj omenjam sanke? Ker smo se ob odpiranju občinskih meja v regiji odpeljali na Veliko planino. In čeprav ignis ni terenski avto, je njegov štirikolesni pogon allgrip suvereno premagal blaten in sila spolzek klanec do parkirišča naprej od Kranjskega Raka. In ker motor ni ravno strahovito močan, pa še elektronika učinkovito nadzira obračanje koles, avto zlepa ne zakoplje, kar zna biti sprva malce nenavadno, a se človek hitro privadi. Allgrip je lepo lezel v drseč in zlizan, ponekod tudi leden klanec, le avto je na koncu moral v pralnico.Preizkusil sem lahko tudi programa za nadzor nad oprijemom koles in za vožnjo po klancu navzdol, ki delujeta le pri nizkih hitrostih, in moram reči, da je vse delovalo, kot je treba, le pri vožnji navzdol se zasliši kak nenavaden zvok, ko avto sam zavira in omejuje hitrost.Malemu 1,2-litrskemu bencinarju pomaga električni generator/zaganjač, s čimer je ignis mehki hibrid. Kinetična energija, ki nastaja pri zaviranju, se zbira v dodatnem akumulatorju, elektromotor pa bencinskemu štirivaljniku po potrebi doda nekaj moči. Motorček ima nekaj čez osemdeset konjičev, kar je za avto, ki tehta manj kot tono, čisto dovolj, a vseeno se človek vpraša, kako fino bi se bilo peljati, če bi mu pomagal še turbinski polnilnik kot pri nekaterih drugih suzukijih.Po drugi strani pa je ignis lepo varčen: dejansko so številke takšne, kot jih navaja proizvajalec (po strožjem standardu WLTP, seveda). Na testu je potovalni računalnik navajal porabo 5,6 litra na 100 km, pri čemer se je z ignisom po rovtah in klancih vozila štiričlanska družina. Poraba tako ob običajni vožnji pade tudi lepo pod pet litrov.Ignis je zelo praktičen mestni avto, ki se bo dobro znašel tudi na zasneženi cesti ali pa kakšnih podeželskih klancih na družinskem izletu. Le na avtocesti je malce bolj hrupno, avto pa se zaradi svoje oblike malce bolj ziblje. Ročni menjalnik deluje zanesljivo, le kar nekajkrat se mi je zgodilo, da mi je crknil ob speljevanju. Je pač treba dodati malo več plina.