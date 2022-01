Drag, a odličen

Samsung pri svojih najboljših in najdražjih televizorjih vztraja pri tehnologiji kvantnih pik. In zakaj ne bi, saj gre za vrhunsko tehnologijo, ki omogoča prikaz izjemnih kontrastov in barv ter skoraj popolne črnine, hkrati pa takšni zasloni kljub manjši porabi ponujajo večjo svetilnost.

Samsung QN900A 65 neo qled 8K ponuja odlično sliko, a zahteva konkreten denar. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Čudovita slika

Potem pa je tu še tehnologija mini led, kar pomeni, da so svetleče diode v takšnih televizorjih veliko manjše od običajnih – približno 40-krat –, zaradi česar so lahko gosteje postavljene. V praksi to pomeni več tisoč drobnih ledic, razporejenih za zaslonom, s čimer je manj uhajanja svetlobe kot pri običajnih led panelih. Seveda se po črnini qled tehnologija še vedno ne more primerjati z oled tehnologijo, kjer sveti vsaka dioda oziroma pika posebej. Imajo pa zato takšni televizorji boljši odzivni čas od oled, s čimer so primernejši za hitre scene pa tudi nažiganje iger s konzol zadnje generacije.

Samsung QN900A neo qled 8K je lep, minimalistično oblikovan televizor z ločeno vhodno enoto, ki je z zaslonom povezana z enim samim razmeroma tankim kablom, kar je še posebno priročno pri montiranju aparata na steno. Sestavljanje stojala je morda malce bolj komplicirano kot pri drugih modelih, a zadeva lepo in varno stoji na tisti široki enojni nogi, na katero na zadnjo stran pritrdimo tudi precej veliko enoto z vsemi klasičnimi vtičnicami, ki jih imajo sodobni aparati.

Ločena enota z vhodi

Televizor je sposoben predvajati sliko v ultra visoki ločljivosti 8K (7680 x 4320 pik), kar pomeni, da ima štirikrat več slikovnih točk kot modeli z ločljivostjo 4K. Edini problem je, da trenutno ni prav veliko virov v tako visoki ločljivosti, da bi lahko človek primerjal razliko v sliki. Sicer pa je že 4K tako visoka ločljivost, da razlike s prostim očesom na razdalji, primerni za gledanje televizije, nikakor ne bomo opazili.

8K pomeni ločljivost 7680 x 4320 pik, kar je štirikrat več kot 4K (3840 x 2160).

Mimogrede, osveževanje zaslona pri ločljivosti 4K je 120 Hz, kar zagotavlja vedno gladko premikanje slike, odzivni čas pa znaša manj kot šest milisekund. Tale samsi ponuja izjemno sliko, pa tudi zvok je dober za ploščato televizijo. Le cena je precej huda, saj je zanj treba odšteti okoli pet tisočakov.