Doživetje treh črk: muzej BMW v Münchnu (FOTO)

Ne preveč obetaven začetek z izdelavo letalskih motorjev, ki so nato pod drugim vodstvom postali primerni za prusko vojsko leta 1916, je uvertura izjemne zgodbe na dveh, treh in štirih kolesih pod taktirko oktanskih hlapov.

Vse to je na ogled v muzeju BMW, umeščenem v arhitekturno dovršen sklop, ki ga dopolnjujeta poslovna zgradba BMW in BMW World v Münchnu. Muzej ni skupek zaprašenih artefaktov, temveč prikaz moči, inteligence in prodornosti nemške avtomobilske industrije, ki se od leta 1972, ko so ga odprli, nenehno dopolnjuje.

Turistična atrakcija

Vstop v muzej prikaže, da gre za eno najbolj obiskanih turističnih atrakcij na Bavarskem. Prepletajo se jeziki z vsega planeta, obiskovalcem pa je na voljo samostojen ali voden ogled s strokovnjakom, ki poskrbi za še tako radovednega obiskovalca.

Model R32 iz leta 1923 je začetek izjemne zgodbe o zmogljivih enoslednih vozilih.

Muzej ima poseben oddelek za najbolj znamenito in najbolje prodajano serijo 3, že tako pa je postavljen v smiselnih sklopih, v katerih je na ogled več kot 130 vozil. Med njimi so futuristični poskusi iz prejšnjega stoletja pa prvo vozilo 501, ki je prišlo iz tovarne v Münchnu leta 1952, letalski motorji, mnogo motociklov, ob katerih se spomnimo, da je BMW eden vodilnih svetovnih igralcev med proizvajalci enoslednih vozil, svoj oddelek imajo za čas, ko so bili aktivni v formuli ena, na hitrostnih ali vzdržljivostnih dirkah, relijih, stopimo pa lahko tudi ob bok pravemu dirkalniku v Nemčiji izjemno popularne serije DTM ali si ogledamo tricikel, ki ga je nemška vojska med drugo svetovno vojno uporabljala v Afriki.

Posebne omembe

Pri BMW, v nasprotju z mnogo drugimi nemškimi velikimi podjetij s tradicijo, sredi muzeja priznajo, da so bili del nacistične industrije, ob tem celo razstavljajo zvezdasti letalski motor 801, ki je bil vgrajen v enega najboljših letal tistega časa focke-wulf FW 190 würger. Posebno mesto v muzeju ima model BMW isetta, mikroavtomobil, ki je eden najbolj nenavadnih avtomobilov, kar jih je bilo kdaj narejenih.

Vendar je t. i. mehurček, ki so ga razvili Italijani, licenco pa kupili Bavarci in vozilo dodelali po svojih standardih, ogromno prispeval k razvoju tovarne BMW. To poudarijo tudi v muzeju, saj je v času gospodarskega okrevanja Nemčije po drugi svetovni vojni isetta pomenila profitabilno verzijo prevoznega sredstva.

BMW v pop kulturi

Dodatno zanimivost v muzeju ponujajo celotni pregledi televizijskih reklam za vozila, umetniška dela in fotografije ter zaobjem vpliva znamke BMW na moderno pop-art kulturo. Med drugim izvemo, da so kar trije modeli, Z3, 750iL ter Z8, nastopili v filmih o Jamesu Bondu. Gre za pravo mesto zgodovine tovarne, ki je že leta 1972 proizvedla prvi električni avtomobil, danes še vedno izdeluje originalne dele za vozila od letnika 1940 in prisega na eleganco, prepoznavno obliko sprednje maske ter ponuja občutek luksuza ob dovršeni tehniki.

Občutek luksuza ob dovršeni tehniki

Če imate v krvi še kaj oktanskega, greste lahko še v BMW World. Osrednji del zgradbe je namenjen predaji po individualnih željah opremljenih vozil lastnikom, na voljo je ogled novih vozil in motociklov ter še kup drugega. Poleg tega se v muzeju ali BMW Worldu lahko dogovorite še za voden ogled proizvodnje in zaokrožite doživetje treh najmarkantnejših črk avtomobilizma.

Stoji zraven poslovne zgradbe. FOTOGRAFIJE: Boštjan Fon

Pogled snovalcev iz tovarne BMW v prihodnost je osupljiv.