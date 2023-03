Dostojen pokop hišnih ljubljencev

V Barceloni ima polovica družin hišnega ljubljenčka, med njimi je daleč največ psov, okoli 180.000. Število lastnikov živali se iz leta v leto povečuje, tako tudi tistih, ki se želijo od svojega najboljšega prijatelja posloviti dostojno in ga pozneje tudi redno obiskovati na grobu. V katalonski prestolnici so zato naznanili, da bodo do konca leta 2024 uredili pokopališče za hišne ljubljenčke, ki bo ponujalo tudi možnost pogrebnih slovesnosti ter tradicionalnih pokopov in upepelitve.

Za upepelitev bo treba odšteti okoli 200 evrov. FOTO: Jpr03, Getty Images

Glede na povpraševanje pričakujejo, da bodo opravili kar 7000 storitev na leto, in to kljub vrtoglavim cenam. Toda znesek, okoli 200 evrov samo za upepelitev, bo upravičila kakovost na najvišji ravni, zagotavljajo, poleg tega bodo najemnikom grobov ponudili možnost skupinskih upepelitev in pogrebnih slovesnosti. Pepel bo ob doplačilu mogoče tudi raztresti, vrednost projekta pa ocenjujejo na dober milijon. Pokopališče v Barceloni bo tako prvo v Španiji, ki bo dostojen sloves omogočalo tudi hišnim ljubljencem. V Sloveniji pogrebne storitve ter pokop oziroma upepelitev živalskih družabnikov že dolgo omogoča mariborsko pokopališče.

7000 pogrebnih storitev na leto pričakujejo.

V katalonski prestolnici so naraščanje števila hišnih ljubljenčkov vzeli skrajno resno in z zakonodajo določajo pravice živali kot tudi obveznosti lastnikov. V Barceloni tako strogo kaznujejo tiste, ki psa sprehajajo brez povodca, ne nazadnje pa za to res ni potrebe, saj je v mestu kar 116 zavarovanih javnih prostorov, kjer so lahko spuščeni, tem pa se bodo do septembra letos pridružili še 103 novi ograjeni parki. Predrzni lastniki bodo tako ob kršenju pravil segli globoko v žep, najnižja globa bo znašala stotaka, kaj hitro bo zrasla do 600 evrov, če bo pes spuščen v bližini otroškega igrišča, če pa bodo brez vrvice zalotili psa, ki velja za predstavnika nevarne pasme, bo lastnik olajšan za kar 2400 evrov.