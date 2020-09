Domišljija, ne denar

Za malce bolj spretne FOTO: Denisik11/getty Images

Lesene palete so izjemno vsestranske, iz njih lahko nastane tudi zanimiva omarica za shranjevanje knjig in drugih malenkosti.

Za odlaganje in shranjevanje knjig bo prav prišla odslužena samostoječa lestev, najbolje lesena.

Kmalu bo nastopilo novo šolsko leto, nato še študijsko in mnogi dijaki in študentje se bodo spopadali s pomanjkanjem prostora za vse knjige, zvezke in učbenike. Če v prostoru primanjkuje knjižnih polic, je na spletu mogoče najti kar nekaj preprostih in poceni idej, kako jih izdelati sami. Materiala, ki bi ga bilo treba kupiti, skorajda ne potrebujemo, velikokrat zgolj uporabimo odslužene zabojčke ali lestve, ki se valjajo po kleteh ali podstrešjih.Če imamo na razpolago več lesenih zabojčkov, v katere sicer spravljamo jabolka in druge pridelke, jih zložimo drugega na drugega, ne nujno v ravnem stolpiču, poličke, ki bodo nastale, bodo veliko bolj zabavne in razgibane, če zabojčke naložimo drugega na drugega bolj svobodno. Enega denimo postavimo pokončno, ob njem enega ali dva položno, kakšen je lahko tudi pod kotom, tu je treba paziti le, da ga dobro pritrdimo. Uporabimo lahko žeblje, vijake ali močno lepilo, po želji nove police pobarvamo z najljubšo barvo, z lakom ali pa pustimo v naravnem stanju.Če na zabojček pritrdimo daljšo in močnejšo vrv, ga lahko obesimo tudi na steno in vanj poleg knjig zložimo še kakšno fotografijo, lončnico in podobne spominke, da ga le ne obremenimo preveč. Nadvse privlačno omarico za shranjevanje lahko izdelamo tudi iz lesene palete. Postavimo jo pokončno in odstranimo nekaj desk, koliko in katere, je odvisno od tega, koliko prostora želimo dobiti in kaj bomo na njej shranjevali, a običajno zadostuje že, da odstranimo vsako drugo.Za odlaganje in shranjevanje knjig bo prav prišla, kot že rečeno, odslužena samostoječa lestev, najbolje lesena. Razpremo jo in na kline položimo dovolj dolgo desko. Po želji deske pritrdimo z žeblji, vijaki ali lepilom, ni pa nujno. Malce bolj spretni lahko zanimive stopničaste knjižne police za na steno izdelate tudi sami. Strošek bo nekoliko višji, saj bo treba kupiti primerno velike deske. Koliko, je odvisno od števila polic. Slednje naj bodo globoke za širino knjige, lahko tudi več, na steno pa jih pritrdimo v zaporedju ležeča, pokončna, da dobimo obliko stopnic.