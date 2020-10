Domače znanje v evropskem vrhu

Mnogo motečih zvokov spremlja naš vsakdanjik. Toplotna črpalka ni eden izmed motečih dejavnikov, saj je njeno delovanje tišje od delovanja hladilnika. FOTO: Kronoterm



Odmevno slovensko znanje

Toplotna črpalka se spoji z okolico. Slovensko znanje in hitra odzivnost sta prepričala družino iz Ljubljane. V samo 6 dneh od odločitve za nakup so se že ogrevali z novo Kronotermovo toplotno črpalko. FOTO: Kronoterm

Vsaka toplotna črpalka Kronoterm je podvržena strogim testnim razmeram, preden zapusti proizvodnjo. FOTO: Kronoterm

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Tukaj in zdaj sta zamenjala hitro in takoj. Tehnološka ADAPTAcija je tako nujna v vseh sferah življenja, začenši z našim bivanjem. Pri toplotnih črpalkah je napredek in prilagoditev obenem dosegla večkrat nagrajena toplotna črpalka Kronoterm ADAPT . Brezskrbna rešitev za prijeten in topel dom. Rešitev, ki je produkt slovenskega znanja in izdelave.Hitrejši ko je naš tempo, tem več informacij posrkamo vase. Izgorelost in stres sta le ena od posledic vrtiljaka dražljajev, čustev in zaznav, ki jih nenehno občutimo. Naš svet je postal hladen, hitro ni nikoli prehitro, tehnologija pa je nagnetla najrazličnejše moteče zvočne elemente v vsak delček našega življenja. Včasih se zazdi, da nam bo od obilja vsega glavo dobesedno razneslo.Dom in tišina sta tako edino varno zavetje, kamor lahko ubežimo pred poplavo informacij. Udobno bivanje še nikoli do zdaj ni bilo tako pomembno in zaželeno. Prav tako ne tišina. Od vse tehnologije, ki nam po eni strani omogoča lagodnejše življenje, po drugi pa naprti nove neprijetnosti, so naši čuti utrujeni. Dober primer je kosilnica. Trava je pokošena hitreje in lepše, a moramo ob tem poslušati izjemno glasno brnenje. Podobno je s sesalnikom ali kakšnim od drugih gospodinjskih (na pol) robotov. Še posebej nadležni pa so sosedovi zvoki ob nemogočih urah. In ravno tega si nihče ne želi. Prerekanja s sosedi zaradi psa, nenehnega otroškega vpitja ali hrupne toplotne črpalke.Da dom (p)ostaja prijetna in tiha oaza, je Kronoterm ustvaril toplotno črpalko ADAPT, ki pušča uporabnika in njegove sosede v popolni tišini. Skorajda neslišna toplotna črpalka je ena najbolj učinkovitih na trgu. Prilagaja se uporabniku, se z okolico zlije ter s svojim dodelanim dizajnom in napredno tehnologijo ustvarja močan vtis. Kako močan vtis je s svojo vizualnostjo naredila na stroko, pričajo oblikovalske nagrade, najpomembnejšega pa je naredila vsekakor na številne zadovoljne uporabnike. Prav ti so nam zaupali svojo zgodbo in izkušnje s toplotno črpalko ADAPT. In pri tem nikakor niso bili nesliš(a)ni.Pravi Slovenec nisi, če splezaš na Triglav, ampak če podpiraš slovensko znanje in podjetja, slovensko industrijo na splošno. Šestčlanska družina iz Ljubljane​ je kot eno ključnih prednosti Kronotermove toplotne črpalke Adapt izpostavila slovensko znanje. Zaupali so nam, da veliko dajo na slovensko znanje in inovativnost ter da smo Slovenci preskromni in bi se morali večkrat pohvaliti. Sami so pohvalili Kronotermovo hitro odzivnost. V primerjavi s konkurenčnimi znamkami, katerih toplotne črpalke niso izdelane v Sloveniji, je odlična.»Prej smo imeli deset let toplotno črpalko konkurenčne znamke. Dvakrat so nam menjali elektroniko. Prvič so poslali nedelujočo, drugič, ko se je pokvarila, pa je trajalo ves mesec, da smo jo dobili. Čas, da smo dobili rezervne dele, je bil katastrofalen. Ponavadi se kaj pokvari ob nepravem času, in ker je bila ravno zima, smo morali imeti med čakanjem prižgane električne grelnike,« so opisali svoje izkušnje s prejšnjo toplotno črpalko.Kronotermove toplotne črpalke so narejene v Sloveniji, v sodobni proizvodnji, v kateri sta tudi razvojni in testni laboratorij. Leta 1976 je ustanovitelj podjetja Rudi Kronovšek razvil prvo sanitarno toplotno črpalko pri nas. Od takrat je podjetje iz Šentruperta usmerjeno v inovacije in razvoj, njihov glavni namen pa je izdelava najbolj učinkovitih toplotnih črpalk. Zaradi lastne proizvodnje so popolnoma prilagodljivi pri zalogi toplotnih črpalk in tudi stalni razpoložljivosti rezervnih delov. Konkurenco prehitevajo še s svojim lastnim hitro odzivnim servisom. V bitki s časom jim tako nihče ne more prav veliko, niti pandemija, ki je ohromila dobršen del panoge.Družino iz Ljubljane je navdušila še hitrost pri dobavi toplotne črpalke. Svojo toplotno črpalko Adapt v različici Nero so tako od izbire do postavitve in delovanja dobili v pičlih 6 dneh! »Čez 6 dni od takrat, ko smo se odločili, je bila že postavljena, kar je neverjetno. Se pravi, od predračuna pa do postavitve in zagona je trajalo manj kot teden dni.«Tako hitro in preprosto, kot je družina prejela toplotno črpalko, enako lahko spremljajo njeno delovanje. Kronoterm je namreč razvil posebno aplikacijo za upravljanje na daljavo Cloud.KRONOTERM , s katero lahko lastnik preveri delovanje naprave in stroške kadarkoli in kjerkoli. Stroški elektrike so pri njih nižji za približno 30–40 odstotkov v primerjavi s prejšnjo toplotno črpalko druge znamke.Kurilna sezona je pred vrati, in če želite vanjo zakorakati brezskrbno z eno najtišjih, najučinkovitejših in najlepših toplotnih črpalk, je zdaj idealen čas, da se povežete s podjetjem Kronoterm. Pišite jim naoziroma jih pokličite na 03 703 16 20.