Domače je boljše: kupljena čistila niso vedno najboljša izbira

Kupljena čistila niso vedno najboljša izbira, saj vsebujejo precej kemikalij, tudi nevarne, ki še dolgo ostanejo v zraku, in prej ali slej pristanejo v naših pljučih. Res je, da površine običajno očistijo hitreje in z manj truda kot naravna, ki jih povsem enostavno pripravimo sami, a so slednja veliko boljša za kakovost zraka v domu. In z rečmi, ki jih imamo v domači shrambi, lahko očistimo tako rekoč vse.

Nekaj kapljic detergenta za ročno pomivanje posode in soda bikarbona bodo nadomestile tablete za pomivalni stroj.

Pisali smo že, da soda bikarbona odstranjuje neprijetne vonjave iz prostorov, košev za smeti in hladilnika, dezinficira tudi obutev, s pasto, ki jo izdelamo iz sode in vode, pa očistimo pečico in štedilnik. Uporabimo jo lahko namesto tablet za strojno pomivanje posode. V prostorček, namenjen tableti oziroma detergentu, kanemo od dve do tri kapljice detergenta za ročno pomivanje posode, nato pa ga do vrha napolnimo s sodo, zapremo in stroj poženemo. Nikoli namesto tablet ne uporabimo samo detergenta, saj bo nastalo veliko preveč pene, in ta lahko celo vdre iz stroja ter poplavi kuhinjo. Soda bikarbona bo poskrbela, da se detergent ne bo prekomerno penil.

Eterično olje sivke bo prostor med čiščenjem prijetno odišavilo. FOTO: Almaje/Getty Images

Sodo uporabimo tudi za tablete, ki bodo očistile straniščno školjko. V posodi zmešano 200 g sode bikarbone, 100 g citronke, v steklenici z razpršilom pa žlico vode in nekaj kapljic najljubšega eteričnega olja. Pretresemo in poškropimo po suhih sestavinah. Malce bo zašumelo in se spenilo, tako mora biti, zato vodo dodajamo počasi. Če pri roki nimamo steklenice s pršilom, lahko vodo z oljem počasi nakapamo po sodi in citronki. Premešamo in vse skupaj razporedimo v silikonski model za ledene kocke. Dobro pritisnemo in pustimo čez noč ali kar 24 ur, da se kocke posušijo, nato jih iz modela prestavimo v kozarec s pokrovom ter dobro zatesnimo. Ko želimo očistiti straniščno školjko, vanjo preprosto vržemo kocko, počakamo, da se neha peniti, in splaknemo.

Čistilo za lesene površine pripravimo iz kisa, olja, limoninega soka in eteričnega olja.

Niti po čistilo za lesene površine ni treba v trgovino. Potrebujemo deciliter belega kisa, pol decilitra oljčnega olja, žličko limoninega soka in od deset do 20 kapljic eteričnega olja sivke. Vse sestavine zmešamo v steklenici z razpršilom, poškropimo po lesenih površinah in zdrgnemo s suho krpo iz mikrofibre. Ker čistilo vsebuje olje, ga lahko uporabimo tudi kot loščilo.