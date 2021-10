Domače gnojilo za lončnice iz zgolj treh sestavin

Res je, da pozimi večina rastlin miruje in prehaja v fazo upočasnjene rasti, a sobne rastline tudi v hladnem delu leta potrebujejo ustrezne razmere. Te jim zagotavlja dodajanje primernih gnojil. Domače, s katerim lahko pred zimskim počitkom pognojite tudi okrasje na terasi ali gredicah, lahko iz zgolj treh sestavin izdelate doma.

Zanj potrebujete:

nekaj posušenih in zmletih jajčnih lupin

skodelico kavne usedline

en sesekljan bananin olupek

Vse sestavine zmešajte v posodi. V substrat, v katerega so posajene rastline, izkopljite luknjico, vanjo položite žlico zmesi in jo zakopljite. Hranilne snovi se bodo počasi sproščale v zemljo. Pozimi lončnice gnojite enkrat mesečno, v času rasti pa vsak drugi teden. Sestavine zagotavljajo stalno dovajanje kalija, fosforja, kalcija in kisika, ti pa so nepogrešljivi za zdravje in dobro rast rastlin.