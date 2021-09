Doma narejeno gnojilo za rože, ki je obnorelo tiktok

Rastline so si med seboj zelo različne. Nekatere od nas zahtevajo veliko pozornosti, spet druge so zadovoljne, če jih le vsakih nekaj tednov razveselimo s kakšno kapljico vode. Prav vse pa zelo cenijo, če jim od časa do časa namenimo malo gnojila. Tako namreč nahranimo zemljo in jo obogatimo s hranili, ki jih rastline potrebujejo za bolj bujno in zdravo rast.