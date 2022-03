Dom: Najbolj pomembna je svetloba

Veliko ljudi privlačijo domovi z velikimi okni ter obilico dnevne svetlobe. Morda o tem ne razmišljamo prav dosti, tovrstni domovi so pač prijetni za oko in modni, a razlog tiči tudi v podzavesti, morda v znakih, ki nam jih pošilja telo, da bomo v takšnem okolju tudi veliko bolj srečni in zdravi. Slednje je razkrila nedavna raziskava, ki so jo opravili v Združenih državah Amerike, v njej pa je sodelovalo več kot 1000 lastnikov nepremičnin in nepremičninskih agentov.

Kot je dejala Christine Marvin iz organizacije, ki je raziskavo izvajala, so pri tem naleteli na nekaj odgovorov, ki so jih precej presenetili. Denimo, kar 96 odstotkov sodelujočih je dejalo, da je njihov dom najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na njihovo srečo in dobro počutje, torej je pomembnejši od zdravja njihovih družinskih članov, zadovoljstva na delovnem mestu in preostalih dejavnikov, ki so v preteklosti zasedali najvišje mesto. Marvinova to seveda pripisuje pandemiji, ko smo dve leti največ časa preživeli prav med domačimi štirimi stenami in sta dom ter kakovost bivanja nenadoma postala izjemno pomembna.

Za mansarde so rešitev strešna okna. FOTO: Piovesempre/Getty Images

Presenetilo jo je tudi dejstvo, da je med 70 in 80 odstotki vprašanih na vprašanje, kaj najbolj vpliva na kakovost bivanja, odgovorilo, da sta to naravna svetloba oziroma njena količina ter pogled na naravo. Ker v urbanih predelih ZDA srečnežev, ki bi bivali ob parkih ali v urejenih predmestjih, ni veliko, se mnogi zadovoljijo že s pogledom na rastline, s katerimi napolnijo okenske police, balkone in terase.

»Povsem vseeno je, kakšen košček narave imamo doma, da ga le imamo,« je dejala Marvinova in dodala, da to ne velja za dnevno svetlobo: »V tem primeru je več vsekakor bolje in nepremičninski agenti opažajo vedno večje povpraševanje po velikih oknih, odprtih tlorisih, povezavi med notranjimi in zunanjimi prostori. Temne hiše, ki so jih še pred pandemijo brez večjih težav prodali, če je le bila cena ugodna, zdaj veliko dlje stojijo. Enostavno ni zanimanja, ljudje pa raje počakajo na nekaj, kar jim bo omogočilo večjo kakovost bivanja, in medtem še varčujejo, kot da bi kupili nekaj cenejšega na vrat na nos, kjer pa ne bi bili povsem srečni.«

Za nepremičnine s temnimi prostori je zanimanje povsem upadlo, kupce težko prepriča celo nižja cena.

Naravna svetloba ima velik vpliv ne le na fizično zdravje človeka, temveč predvsem na psihično. Pomanjkanje svetlobe je močno povezano denimo z depresijo, kar bodo potrdili predvsem prebivalci dežel, kjer je pozimi ves čas tema. Sončna svetloba namreč spodbuja nastanek hormona serotonina, ki pomaga pri dvigu razpoloženja, z njegovo pomočjo smo tudi bolj mirni in osredotočeni, njegovo pomanjkanje pa še posebno tiste, ki so bolj dovzetni za psihične motnje, hitro pahne v depresijo, lahko tudi zelo hudo.

Več ko bo v prostoru dnevne svetlobe, bolje se bomo počutili.

Zato strokovnjaki vsem, ki iščejo nov dom ali prenavljajo starega, svetujejo, da razmislijo o več ali večjih steklenih površinah, zlasti če delajo od doma oziroma doma preživijo večino časa. Namesto običajnih balkonskih vrat si omislimo steklena drsna, ki jih lahko enostavno odpremo ter tako balkon in prostor povežemo in v slednjega spustimo obilo ne le svetlobe, temveč tudi svež zrak.