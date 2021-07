Dokler bo sijalo sonce, se ne bo pokvarila

Sonce in senca Tisoče let sta bila sončni vzhod in zahod edina znaka za spremembo človekove aktivnosti. V začetku je bil človek sam sebi prva sončna ura z lastno senco. Lesena palica, postavljena navpično v tla, je bila najpreprostejša oblika gnomona, ki je z dolžino sence omogočala določitev dnevnega časa in letnih časov. Sončna ura je človekov najstarejši merilni instrument, ki se nikoli ne pokvari. Vse nam kažejo gibanje Zemlje okoli Sonca. Označena je z rimskimi številkami, ki označujejo pravi sončni čas, notranja stran premera številčnice je označena z arabskimi številkami, ki označujejo umetni čas, s katerim merimo čas v danem času leta.

Gnomon, kazalec sence, mora biti natančno postavljen.

Kako je umeščena v prostoru, se najlepše vidi na posnetku iz zraka.

Tudi bližnja cerkev sv. Ožbalta se ponaša z njo.

Naše najstarejše mesto se ponaša s številnimi znamenitostmi, ki privlačijo obiskovalce in turiste. V teh vročih poletnih dneh je mesto na reki Dravi dobilo še eno atraktivno zanimivost. Pri župnijski cerkvi svetega Ožbalta na Ptuju so odprli največjo vodoravno sončno uro v Sloveniji. Turistično društvo Ptuj, ki je najbolj zaslužno za pridobitev, jo je posvetilo 30-letnici samostojne Slovenije. Verjamejo, da bo pritegnila veliko gostov. Nova atrakcija ima premer 15 metrov, pozornost mimoidočih pa najprej pritegne štrleči kazalec. »Gre za gnomon, to je kazalec sence, ki mora biti natančno postavljen. Najprej mora biti v natančni smeri sever, pa natanko 46 stopinj nagnjen v pravi smeri. In potem ni problema, da ne bi ura točno kazala,« pravi, predsednik Turističnega društva Ptuj, ki dodaja, da se najstarejši merilni instrument nikoli ne pokvari – vsaj dokler bo svetilo sonce.Ob predaji ure namenu je županja MO Ptujmed drugim dejala: »Ptuj je bogatejši še za eno sončno uro več, ker nekaj jih je že v starem mestnem jedru. Seveda, to je ena lepa pridobitev. Upam, da jo bodo ljudje prišli pogledat. Upam in verjamem, da bo zanimiva tudi starejšim v bližnjem domu upokojencev.« TD Ptuj bo skrbelo zanjo, skupaj z Župnijo Ptuj – sv. Ožbalt pa tudi za urejanje celotnega območja, na katerem je sončna ura. »Pričakujemo, da bo ta lokacija zdaj veliko bolj obiskana, skupaj s cerkvijo sv. Ožbalta, ki se tudi ponaša s sončno uro. Do sončne ure, ki jo TD Ptuj poklanja domovini ob njeni 30-letnici, vodi lepa sprehajalna pot,« je povedal predsednik TD Ptuj Peter Pribožič, ki je dodal, da je postavitev z vsemi deli skupaj stala okrog 12.000 evrov. Strokovno je pomagal krajinski arhitekt ​s Ptuja, sončno uro pa je izdelaliz Domžal. Prostor za postavitev je brezplačno prispevala Župnija Ptuj – sv. Ožbalt.