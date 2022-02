Dobrote istrske kužine

Izložbo nekdanje trgovine Poster v Čevljarski ulici v Kopru so okrasili z zanimivo postavitvijo na temo prehranjevanja v Istri nekoč in z naslovom Od vjetra du vičjera mora bet prava mjera (Od jutra do večera mora biti prava mera). Člani KD Istrski grmič so raziskovali prehranjevanje istrskih ljudi, ki so delali na poljih ter v vinogradih in oljčnikih.

Razstava v izložbi nekdanje trgovine Poster v Čevljarski ulici v Kopru Foto: Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper

Hrana nekoč je bila preprosta in enolična. Ravnali so se po letnih časih in jedli, kar so pridelali doma. Kljub skromnosti pa so gospodinje pripravljale enostavne, a okusne jedi. Postavitev razstave sovpada tudi z nedavno izdajo knjige Besede in okusi iz istrske kužine, ki jo je izdal Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper.

Knjiga ima tudi poglavje o pripravi značilnih jedi.

V knjigi so zbrani številni recepti in skrivnosti priprave istrskih jedi, tudi takih, ki so značilne za praznični čas, na primer fritul, bakalaja in številnih drugih. Poleg receptov in zanimivih pripovedi o prehranjevalnih navadah nekoč boste v slovarčku gastronomskih izrazov lahko odkrili tudi številne zanimive besede iz istrske kuhinje. Knjiga je v slovensko-italijanskem jeziku, vsebina pa je prepletena tudi s pripovedmi v istrskem narečju in fotografijami jedi priznanega fotografa Jake Ivančiča.

Pri nastanku dvojezične slovensko-italijanske knjige je kot avtorica in sourednica besedil sodelovala dr. Suzana Todorović, dialektologinja in predavateljica s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Todorovićeva prikazuje istrsko hrano v zrcalu nekdanjih in zdajšnjih življenjskih navad Istranov, pri tem pa se opira na zgodovinsko in etnološko literaturo.

V slovarčku so številne besede iz istrske kuhinje.

Poglavje, ki ga je pripravila, bogatijo tudi številni istrski pregovori, povezani s hrano, in narečne pripovedi, v katerih domačini obujajo nekdanje življenje v Istri in način prehranjevanja v istrskih mestih ter vaseh skozi čas. Dodala je še gastronomski slovarček izrazov iz istrskega zaledja, ki vsebuje zanimiva poimenovanja za značilne jedi, sadje, zelenjavo in kuhinjske pripomočke. Knjiga vsebuje tudi poglavje, v katerem je ob bogatem slikovnem gradivu prikazana priprava 17 tradicionalnih istrskih jedi, ki so jih posredovale gospodinje tamkajšnjih različnih kulturnih in turističnih društev.

Značilna istrska hrana je na mizi le še v izbranih ošterijah ali gostilnah ter pri nekaterih nonah in bižnonah ali prababicah, ki ćuhajo takokur anbot, torej kuhajo kot nekoč. Z njihovim odhodom bodo počasi izzveneli nekdanji okusi ter tiste vedre in požrtvovalne besede, ki vabijo na kosilo v skromno kužino ali kuhinjo.