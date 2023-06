Dobro počutje od prvega trenutka

Eden tistih avtomobilov, v katerih se voznik dobro počuti od prvega trenutka, je vsekakor mazda 3 zadnje generacije. Izbor materialov in oblikovanje notranjosti sta na visoki ravni, razvojniki pa opozarjajo tudi na motor e-skyactive X. Linij ni veliko, toda to je pri oblikovanju pogosto najboljši pristop. Oblikovno je mazda 3 zato med najbolj prepoznavnimi kombilimuzinami, še posebno lepo se ji poda rdeča barva. Enako velja za notranjost, saj so povsod prijetni materiali na otip, hkrati pa so ohranili številna klasična stikala, kar je pri novih avtomobilih vse večja redkost.

Voznik hitro najde pravi položaj za volanom. Sedeži se dobro prilegajo telesu in dajejo pravo oporo med vožnjo. Problem je na drugi klopi, ki ni pretirano prostorna, kar jasno namiguje, da se zadaj udobno vozijo le otroci. Pri sicer všečnem oblikovanju bi lahko več pozornosti namenili C-stebričku, saj precej očitno omejuje preglednost nazaj. Bolj skromen v 4,46 metra dolgem avtomobilu je tudi prtljažnik s 330 litri prostornine, a je zato vsaj po obliki priročen, da gredo vanj vsi družinski kovčki. Kdor potrebuje več, naj raje razmišlja o modelu CX-30.

Napreden motor

Za japonske strokovnjake je znano, da nikoli ne prenehajo razmišljati o motornih izboljšavah. Enako velja za Mazdo, saj tokrat ponujajo motor e-skyactive X, ki združuje bencinske in dizelske prednosti, s čimer želijo povedati, da ima avtomobil spodobno moč in majhno porabo. Vsaj delno to gotovo drži, a marsikdo bi rekel, da tudi ne.

Mazda 3 GT plus Mazda 3 GT plus Izpust CO 2 : 135 g/km Zastopnik: Mazda Motor Slovenija Cena: 30.390 evrov (testni avtomobil 35.920) Euro NCAP (2019): *****

Dvolitrski bencinski agregat resda premore 185 konjskih moči (137 kW), a se moč prebuja precej počasi, zato ta avtomobil vsekakor ni za tiste, ki iščejo športne občutke. Poraba je znašala 6,7 litra, kar je ugoden podatek, toda prav revolucionaren ne. Vsekakor pa drži, da se na relacijskih vožnjah poraba lahko spusti celo pod pet litrov na sto prevoženih kilometrov.

Blagi hibrid

V pomoč je še hibridni sistem s 24-voltno baterijo, ki blagodejno deluje na porabo pri zagonu motorja in speljevanju. Voznik razporeja moč prek ročnega šeststopenjskega menjalnika, zanimivo pa je, da ga sistem kar pogosto opozarja, naj prestavi v višjo ali nižjo prestavo, toda to početje je zaradi zelo natančnega menjalnika precej lahkotno.

V notranjosti so povsod naokoli prijetni materiali na otip. FOTO: Jan Jolič Lieven

Čeprav to ni avtomobil, s katerim bi na cesti iskali skrajno linijo, ima vsekakor natančen volan in dobro podvozje. Vožnja je zato v užitek, mazda 3 se namreč lepo drži ceste in je dober partner tudi za daljše poti. Cena je dobrih 30 tisočakov, kar pa je za marsikatero družino že precejšen zalogaj.