Dobra kamera in zaslon

Če pri Novicah že organiziramo nagradno igro (v sodelovanju s Piardigmo, ki pri nas zastopa lastnika telefonskega dela Nokie HMD Global), bi se spodobilo, da nekaj povemo tudi o sami nagradi. Nokia 7.1 sicer ni več najnovejši model, a gre kljub temu za predstavnika srednjega razreda s presenetljivo dobro kamero, razvito v sodelovanju z nemško optično družbo Carl Zeiss.

Glavna širokokotna kamera z 12 milijoni točk ima lepo odprto zaslonko (f/1,8) in hiter avtofokus (PDAF), pomaga pa ji globinska kamera s 5 MP. Napis Zeiss ni le šminka: fotografije so ostre, kontrastne in barvite, dobre posnetke pa dela tudi v slabših svetlobnih razmerah; video zna posneti v 4K ultra visoki ločljivosti. Zaslon ni glomazen (15 cm), a ima 1080 krat 2280 točk ter superširoko razmerje stranic 19 : 9, je svetel ter ima lepe barve in kontraste. Procesor snapdragon 636 ni neka raketa, a s 3 GB rama in 32 GB shrambe, razširljive s kartico sd, je dovolj zmogljiv za vsakdanje delo pa tudi kakšno igrico se da odigrati.

Čitalnik prstnih odtisov na hrbtni strani deluje hitro in zanesljivo. Vtič je simetrični usb c in omogoča tudi hitro polnjenje (45 odstotkov v pol ure), baterija pa zdrži ves dan. Nokia 7.1 je del družine android one, kar pomeni, da se jo da nadgraditi na android 10 in da ni nastlana z odvečnimi programi.