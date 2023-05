Do invalidov prijazne plaže

Poletja si brez skoka na morje skoraj ne moremo zamisliti, pa vendar je obisk plaže za ljudi na invalidskih vozičkih marsikje praktično nemogoč podvig. Do morja, kjer bi lahko vonjali morski zrak, se nastavljali sončnim žarkom in se dotaknili valov, je namreč običajno treba premagati vrsto stopnic, ali se podati po prodnatih kamenčkih in skalah, ali se prebiti čez pas sipke mivke. Na vozičku je to nemogoče. To je sklenila spremeniti Grčija, ki je v okviru 15 milijonov evrov vrednega projekta začela plaže spreminjati v do invalidov prijazne prostore. »Enak dostop do morja je neodtujljiva človekova pravica. Gibalno oviranim ljudem želimo dati možnost, da s prijatelji in družinami sodelujejo pri dejavnostih na plažah, denimo pri plavanju, kar vsem izboljša kakovost življenja in koristi telesnemu in duševnemu zdravju,« je grški minister za turizem Vasilis Kikilias napovedal, da bo 287 grških plaž postalo do invalidov prijaznih.

147 plaž že ima sistem posebnih klančin

V osrčju projekta so daljinsko vodene klančine na sončno energijo s pomičnim sedežem, ki gibalno ovirane ali invalidne osebe zapeljejo v morje. Uporabniki morajo sprva sebi prilagoditi višino sedeža in se nanj dvigniti, nato pa se s pomočjo vodoodpornega daljinca po klančini pomaknejo proti morju. Na koncu klančine, ki zapelje do morja, je ograja, ob kateri se dvignejo iz sedeža in se nato vanj spet usedejo. »Všeč mi je, da lahko to uporabljajo samostojno, brez asistence,« je o sistemu, za katerega je bogatejših že 147 grških plaž, dejala Kristin Secor, avtorica bloga World on Wheels. Do opisanih klančin so speljane lesene poti.

V okviru projekta bodo v Grčiji olajšali tudi dostop do parkirišč, sanitarij, garderob in lokalov s prigrizki. Vsega tega pa ne bodo pozdravili le gibalno ovirani, temveč tudi starejši ljudje, nosečnice in mame z majhnimi otroki, ki še uporabljajo otroške vozičke.