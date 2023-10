Dnevna soba na kolesih: BMW i7

BMW i7 je električno gnana izvedba najprestižnejše limuzine iz Münchna, ki ne razvaja samo z udobjem, temveč tudi z obilico bolj ali manj uporabnih tehnoloških igračk. Pa začnimo pri zunanjosti, ta je pri bavarski sedmici rada pisala posebne zgodbe. Tudi v tem primeru jo. Kombinacija dveh kraljevskih barv naredi ta avtomobil še bolj prestižen, nikakor ne skriva, da ista tovarna skrbi tudi za rolls-royce. Sprednji ledvički sta nesramno ogromni in res sem bil raje za njima, kot da bi gledal, kako se mi bližata iz daljave.

Ker ne bo več podaljšane različice, je že osnovna za konkretnih 15 centimetrov daljša od predhodnice, kar pomeni natančno 5391 milimetrov. Še bolj zgovorna je masa avtomobila. Že prazen tehta več kot 2600 kilogramov, kar čez prst pomeni, da s potniki in prtljago naokrog vozite okrogle tri tone. Vsi mostovi, ne glede na to, ali so bili poškodovani v poplavah, takšne mase ne dovolijo.

Voznikov delovni prostor je tehnološko dodelan, zasloni ne povzročajo stresa, ampak so v pomoč. Občutek dodatno izboljša oblazinjenje v kašmirju, ki poleti ne povzroča znojenja, pozimi pa ne zebe.

Velika in težka baterija

Jasno je, da k masi veliko prispeva baterija v dnu avtomobila. V njej je za skoraj 102 kWh energije, kar v praksi pomeni, da boste med dvema polnjenjema prevozili od manj kot 400 do več kot 550 kilometrov. Razlika je pri takšni kapaciteti še bolj očitna.

Velikost baterije se kruto izrazi v dejstvu, da bo domače omrežje prek šuko vtičnice pri največji moči svež sok vanjo pošiljalo več kot dva dni. Jasno je, da se boste zato raje ustavljali pri hitrejših obcestnih polnilnicah, a tudi zanje je takšna količina energije kar velik zalogaj. Pri nas najbolj razširjene 50-kilovatne polnilnice mimogrede izgubijo oznako »hitre«. BMW i7 zmore veliko več: če le najdete dovolj hitro polnilnico, polnjenje poteka z močjo do 195 kW, kar po domače pomeni, da boste za naslednjih 300 kilometrov vožnje čakali že kar sprejemljivih dvajset minut.

Rad ima dolge vožnje

Ne preseneča, da tako veliko vozilo v mestu deluje kot slon v trgovini s porcelanom. Nikakor ni težava v vodljivosti, a bledica na obrazu parkirnega čuvaja, ki ni vedel, kam bi z avtomobilom, za meter daljšim od vseh drugih, pove veliko. Za parkiranje takšnega vozila je pač primerno predvsem rezervirano mesto pred vhodom v sodobno poslovno stavbo. S polnilnico, dodajam. Poleg tega mestno vožnjo začini še masa, ki ne dovoljuje res nizke porabe, česar smo vajeni pri manjših električnih avtomobilih.

Zdi se celo, da i7 bolj prijajo dolge vožnje s pri nas dovoljeno avtocestno hitrostjo. Takrat par motorjev (na obeh oseh, zato je i7 štirikolesno gnani xdrive) s skupno močjo 400 kW bolj izdatno zadiha in poraba se lahko vsaj približa (od zgoraj, seveda) 20 kWh/100 km. Če dodate še kakšno prijazno podeželsko cesto, se boste v idealnem vremenu gotovo lahko pohvalili celo z normirano porabo okrog 19 kWh/100 km. Ko cesta ni preveč ozka in zavita, bo vožnja užitek tudi za voznika, pri tem se i7 izkaže za bolj agilnega, ne pa tudi popolnoma športnega, kot denimo EQS is sosednjega Stuttgarta.

K dobremu občutku veliko doda sodobno vozniško okolje, v katerem mrgoli zaslonov, a so obvladljivi in predvsem odzivno intuitivni. No, dodati moram še prevleke iz kašmirja, ki so prijaznejše do potnikov kot usnje – a verjamem, da tudi zahtevnejše za vzdrževanje.

Ultra udobje zadaj

Ah, potniki. Kdor je pomemben, se v i7 pelje na zadnjem sedežu desno. Tam je najbolj varno, v testnem avtomobilu pa se je ta sedež s pritiskom na telefonsko velik zaslon na vratih spremenil v ležeči fotelj. Spredaj v tem primeru ne sme sedeti nihče, sedež se tam poklopi, da pomembnež lahko iztegne noge. Z naslednjo potezo se preselimo v kino način, s stropa se spusti oder, pardon, televizor z 80-centimetrsko diagonalo zaslona. Obenem se zastrejo stranske šipe, strešno in zadnje okno – menda zato, da ne motite mimovozečih. Potem se lahko potopite v svet netflixov ali računalniških iger.

BMW i7 M60 xdrive Izpusti CO 2 : 0 g/km Zastopnik: BMW Slovenija, Ljubljana Cena: 224.416 evrov (osnovna različica 139.900) Euro NCAP: preizkus še ni bil opravljen.