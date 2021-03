Divja španska zver

Samozavestna podoba



Zmogljivi turbobencinar

Delovno okolje ima več podobnih rešitev kot druge znamke v Volkswagnovi skupini. FOTO: Andrej Brglez



V ovinek kot po tračnicah



Udobje kljub športnosti

Povsem dostojen je tudi prtljažnik s 420 litri prostornine. FOTO: Andrej Brglez

4,9 sekunde potrebuje formentor do stotice.



Digitalizacija notranjosti

Veliko je zanimivih okrasnih dodatkov. FOTO: Andrej Brglez

Motor: štirivaljni turbobencinski

Gibna prostornina: 1984 cm3

Največja moč: 228 kW (310 KM) pri 5450–6600 vrt./min.

Največji navor: 400 Nm pri 2000–5450 vrt./min.

Pogon: štirikolesni, 7-stopenjski samodejni menjalnik

Masa praznega vozila: 1569 kg

Mere (D/Š/V): 4450/1839/1511 mm

Medosna razdalja: 2680 mm

Prostornina prtljažnika: 420 l

Posoda za gorivo: 55 l

Najvišja hitrost: 250 km/h

Pospešek od 0 do 100 km/h: 4,9 s

Poraba goriva: 8,6 l/100 km

Izpust CO2: 192 g/km

Zastopnik: Porsche Slovenija

Cena: 45.335 evrov (testni avtomobil 50.145 evrov)

Euro NCAP: Preizkus še ni bil opravljen

Cupra formentor je po svoje avtomobil, ki ga le redki poznajo, a ko razložiš, da gre za Seatov projekt, ki ravno te dni praznuje tretjo obletnico, je ljudem jasno bistveno več. Med testnimi vožnjami se mi je vsaj petkrat zgodilo, da je pristopil mimoidoči in spraševal, kaj pomeni ta znak na cupri. Najprej so mislili, da gre za kakšen nov kitajski projekt, toda nato so spoznali, da je avtomobil vendarle precej bolj domač, saj znamko Seat poznajo vsi.Še več je bilo mimoidočih, ki so že vedeli, da obstaja Cupra kot samostojna znamka in da od blizu gledajo kupejevskega križanca, ki zmore zares veliko. Formentor, ki je dobil ime po rtu na španskem otoku Majorka, namreč pritegne pozornost že s samozavestno podobo, veliko pa doda še glas motorja, s katerim opozarja nase širšo okolico. Vendar je lahko tudi tišji: formentor ima namreč več voznih režimov, najbolj glasen pa je v športnih nastavitvah sport in cupra, pri čemer v notranjosti hrumeči zvok poudarja zvočnik pod sedežem. Preostali trije načini vožnje so terenski, udobni in individualni.Glavni junak se skriva pod sprednjim pokrovom, to je štirivaljni dvolitrski turbobencinar s 310 konjskimi močmi (228 kW) in stalnim štirikolesnim pogonom. Da zmore veliko, povesta tudi podatka, da je omejitev skrajne hitrosti nastavljena na 250 kilometrov na uro, do stotice pa potrebuje vsega 4,9 sekunde.Ampak vse te številke ne povedo vsega o vozniškem občutku v rokah, ko držiš volan, in v nogah, ko pritiskaš stopalki za plin in zaviranje. Krmiljenje je natančno, formentor gre v ovinek kot po tračnicah, odlično se odziva tudi samodejni sedemstopenjski menjalnik, povrhu pa navduši še zavorni sistem, ki tudi pri večjih hitrostih brez nadležnosti v nekaj trenutkih ustavi avtomobil. Iz ene skrajnosti v drugo prideš skoraj neopazno. Da je vse tako skladno, ni naključje, saj je pri razvoju sodeloval švedski dirkačŽe v preteklosti, ko je bila cupra zapisana zraven športnih modelov Seata, je imela še eno prednost: pri umirjeni vožnji ni bilo nobenega premetavanja potnikov, ki sicer trdi športni karakter občutijo v marsikaterem konkurenčnem nabritem modelu. Cupra je drugačna, saj ob športnosti izgubi najmanj udobnosti. In poraba? Ta pa ni tako majhna, med našimi testnimi vožnjami se je gibala okoli enajstih litrov na sto prevoženih kilometrov, medtem ko proizvajalec obljublja 8,6 litra.V avtomobilu z dolžino 4,45 metra in z malce dvignjeno karoserijo je povsem dovolj prostora, zato lahko zadaj brez težav sedita dva odrasla potnika povprečnih mer. Prav tako je povsem dostojen prtljažnik s 420 litri prostornine.V notranjosti je vse opremljeno s kakovostnimi materiali, sedeži omogočajo velik nastavitveni razpon, armaturna plošča je digitalizirana, fizičnih stikal skorajda ni, s čimer spominja na novega seata leona in volkswagna golfa, uporabniški sistem v formentorju pa bi lahko bil odzivnejši, ko s pritiskanjem na zaslon brskaš po meniju. Gumba za zagon motorja in izbiro voznega načina sta sicer na volanu.Seveda formentor ni poceni, testni primerek stane skoraj okroglih 50 tisočakov, vendar je njegova največja prednost v tem, da je bil pri vseh dejavnikih, od oblike do tehničnih nastavitev, ustvarjen kot športni avtomobil. Pri veliko tekmecih so bolj civilne modele šele pozneje prilagajali, da so kot dodatek v ponudbi razvili bolj športno različico.