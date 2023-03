Dišeče, a strupene lepotice

Tu je čas hijacint, ki pozdravljajo tako z vrtov kot cvetličarn in očarajo z omamnim vonjem ter nešteto živahnimi odtenki. Vse to marsikoga prepriča za nakup teh spomladanskih cvetlic, ki so na stojnicah ali policah največkrat na voljo v sadilnih lončkih. Kako pa potem, ko jih prinesete domov ali morda dobite v dar, skrbeti zanje, da bi vas dolgo razvajale?

Različne razmere

Ne glede na to, ali boste s hijacintami okrasili notranje prostore ali teraso oziroma balkon, jim zagotovite primerne razmere. Če jih boste namestili zunaj, naj bodo v zavetrju, obsije naj jih čim več sonca, temperatura, ki jim najbolj ustreza, je od 20 do 22 stopinj Celzija.

Zunaj jim ustreza zavetrna in sončna lega. FOTO: Kateryna Mashkevych, Getty Images

Če jih boste imeli stanovanju, jih ne izpostavljajte soncu. Najbolje je z njimi okrasiti del doma, kjer je veliko svetlobe, a jih sončni žarki ne dosežejo neposredno. Prav tako naj ne bodo v bližini grelnih teles. Ker zares močno dišijo, jih ne postavimo v prostor, kjer se največ zadržujemo, saj lahko povzročijo glavobol.

Zaužitje lahko povzroči hudo zastrupitev.

Hijacinte uspevajo tudi brez zemlje: če boste njihove čebulice v jeseni postavili v ozko vazo, tako da bodo koreninice, ki izraščajo, srkale vlago, boste spomladi lahko občudovali njihove pisane cvetove.

Če se cvet nagne

Domove največkrat okrasimo s hijacintami, ki so tik pred polnim razcvetom. Ker v toplem okolju hitro zacvetijo, se steblo pod težkim socvetjem rado upogne, rastlina pa nagne. Težavo je zlahka odpraviti: ob njo zapičite leseno palčko (pazite, da ne poškodujete čebulice) in rahlo povežite steblo z oporo, nanjo pa naslonite cvet.

Tudi takole bodo uspevale. FOTO: Urilux, Getty Images

Ko hijacinte odcvetijo, jih pustite, da listi rastejo naprej. Ko se ti od konca junija do začetka julija posušijo, čebulice izkopljite in jih do jeseni shranite na zračnem, hladnem in temnem mestu. V jeseni jih posadite na gredice od 10 do 15 centimetrov globoko. Lahko jih pustite tudi kar v lončku in prestavite na suho, hladno mesto.

Strupena za hišne ljubljenčke

Hijacinte imajo mesnate listke in stebla, zato jih zalivajte od enkrat do dvakrat na teden. Prej se prepričajte, da je njihov substrat res suh, saj bi preveč vlage povzročilo gnitje čebulice in s tem propad rastline. Bolje kot neposredno v zemljo vodo dolivajte v podstavek.

Uspevajo tudi brez zemlje.

Če imate majhne otroke ali domače živali, pazite, da dišeče lepotice ne bodo v njihovem dosegu. Vsa rastlina, zlasti pa čebulica, je zelo strupena, stik z njenimi sokovi lahko povzroči kožno reakcijo, zaužitje pa hudo zastrupitev.