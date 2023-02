Dišeča mešanica za dom, ki spodbuja tok pozitivne energije

Naj še tako lepo dišijo, industrijske dišave so mešanica številnih vonjev in kemikalij, ki lahko slabo vplivajo na zdravje, zato je bolje uporabljati naravne arome. Mnogi radi uporabljajo eterična olja, s katerimi med drugim poskrbimo za svežino, dišeč dom.

Eterično olje pomaranče je cenjeno, prostor osveži. FOTO: Nikilitov/Getty Images

Pri uporabi smo previdni, izberemo le kakovostno, čisto olje, da bi imeli od aromaterapije zares le koristi. Ne le da bo eterično olje olajšalo dihanje in očistilo zrak, izboljša lahko koncentracijo, prebudi um.

Cenjena pomaranča

Poiščemo tako olje, ki bo odgovarjalo našemu okusu in željam; nekatera eterična olja nas na primer pomirjajo, druga celo delujejo kot afrodiziak. Mešanica citrusov nas bo pognala v akcijo, lažje se bomo ubranili letargičnosti; eteričnim oljem mete, čajevca, bora, sivke in evkalipta pripisujemo protialergijsko delovanje, za sprostitev uporabimo olje sivke, vrtnice ali sandalovine, možganske vijuge bodo hvaležne za vonj cimeta, grenivke, mete in evkalipta.

Prostor bo osvežila mešanica eteričnega olja cimeta, muškatnega oreška, limone, klinčkov in pomaranče. Zlasti slednja je cenjena, in to v vsakem prostoru doma, saj deluje osvežilno in stimulativno, spodbuja tok pozitivne energije v našem domu; prinaša živahnost, povezujemo jo z blagostanjem, vitalnostjo. Eterično olje pomaranče pritegne srečo in zadovoljstvo. Vonj bora pritegne denar in zaščito, kafra odbija negativno energijo, vonj limone ali limete prinaša nadzor nad čustvi in mentalno stabilnost, sivke pa mir. Za iskreno ljubezen bosta poskrbela vonja orhideje in vrtnice, sladki vonj vanilje in cimeta pa prinaša zakonsko srečo.

Vonj po ribah

Z oljem limone ali pomaranče bomo pomagali odstraniti žvečilko s preproge pa tudi etikete z različnih predmetov. Nekaj kapljic limoninega eteričnega olja lahko kanemo v pomivalni stroj, v kombinaciji z destilirano vodo v razpršilki pa bomo pomagali iz kuhinje odstraniti trdovraten vonj, denimo po ribah. Tudi smrad iz čevljev lahko preženemo z eteričnim oljem limone: nekaj kapljic kanemo na vato in jo postavimo čez noč v obutev. Če v malo alkoholnega kisa kanemo kapljico eteričnega olja čajevca, dobimo naravni mehčalec perila.

Uporabljamo jih v difuzorju, priročna je razpršilka.

Nekaj kapljic najljubšega eteričnega olja kanemo na kosem vate in ga posesamo, tako se bo med sesanjem sproščal prijeten vonj. Pajki ne marajo vonja mete: v razpršilko vlijemo vodo in dodamo 10–15 kapljic eteričnega olja poprove mete ter poškropimo luknjice in razpoke, skozi katere bi lahko pajki prišli v naš dom. Lahko pa prednje položimo malo vate, pokapane s tem oljem, obenem bo prostor lepo dišal.

Domači sprej

Eterična olja uporabimo v difuzorju, v katerem se eterično olje skoraj ne segreva, zato ohrani vse terapevtske lastnosti, a nič ne de, če ga nimamo, pomagamo si z izparilnikom s svečko, a pazimo, da je vode dovolj, da se ne bi močno segrela, pri tem namreč olje izgubi terapevtske učinke. Druga možnost je, da v kozarček tople vode kanemo nekaj kapljic najljubšega olja, da se bo počasi sproščalo po prostoru. Priročna je razpršilka: v destilirano vodo kanemo nekaj kapljic eteričnega olja; pred vsako uporabo pretresemo. Za domači sprej potrebujemo razpršilko, 40 kapljic eteričnega olja sivke, 1/4 skodelice vodke, 3–4 skodelice destilirane vode, litrsko steklenico.

V njej premešamo vodko in eterično olje, prilijemo destilirano vodo. Steklenico pretresemo in vlijemo v razpršilko; pred uporabo vsakokrat pretresemo. Mešanico lahko uporabimo tudi na zavesah, okrasnih blazinah in vzglavnikih, celo pri pranju posteljnine in likanju: preprosto poškropimo oblačila in polikamo.