Dišalo po dobrotah: lahko so poskusili jedi iz orehov in orehovo žganje (FOTO)

Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Dobrovnik je v sodelovanju z dobrovniškim Kulturnim društvom Petöfi Sandor in tamkajšnjim društvom upokojencev ter številnimi prostovoljci minuli petek pripravila prvi festival orehov. Prireditev je potekala na prostem, na dvorišču Györgya Dobronokija in hiše rokodelstva, kjer je tudi več kot sto let star oreh. Prvega festivala se je udeležilo lepo število obiskovalcev, ki so lahko poskusili orehove buhtlje, potice in žganje.

Pripravili so glasbeni etno večer.

Obiskovalci so lahko poskusili jedi iz orehov in orehovo žganje.

Pripravili so tudi delavnice za otroke, na katerih so izdelovali okraske iz orehov. Obiskovalci so si lahko ogledali skedenj s starim kmečkim orodjem.

Pripravili so tudi ocenjevanje orehovega žaganja. Vzorce je prineslo 21 posameznikov, tričlanska komisija pa je ocenila vonj, cvetlico, okus in harmoničnost. Sledila je razglasitev rezultatov, priznanja je podelila predsednica madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Dobrovnik Edit Varga. Največ točk je požela in osvojila prvo mesto Božana Torma iz Dobrovnika, drugo mesto je zasedel Franc Gerenčer in tretje Ladislav Nagy. Kot nam je povedala zmagovalka Božana Torma, ki ima v bližnjem vinogradu nasad orehov, je prvič sodelovala na ocenjevanju in je ponosna, da je osvojila prvo mesto. Obiskovalci so lahko prisluhnili etno skupini Törrös iz Madžarske in si ogledali še plesalce v nekdanjih narodnih nošah.

