Dirkanje po progi AMZS tudi za rekreativce

Prejšnjo soboto je AMZS Center kartinga in moto športa v Slovenji vasi pri Ptuju na široko odprl vrata tudi za rekreativce. Dirkališče z vso potrebno infrastrukturo, ki od leta 2018 dviguje adrenalin tekmovalcem v kartingu in različnih motošportnih panogah na dirkah za državno prvenstvo, je odslej na voljo tudi vsem rekreativnim ljubiteljem dirkanja, ki bodo med 13 ovinki na 1005 metrov dolgi asfaltni stezi iskali idealno linijo ter poskušali podreti rekord kroga, ki z najetim kartom trenutno znaša 57 sekund in 229 tisočink.

Karting ima v tem delu Slovenije dolgoletno tradicijo – prva dirka je bila na Ptuju izpeljana že leta 1968. Po zaprtju steze v Hajdošah se je še toliko bolj izkazalo, kako pomembna je za kraj in širšo okolico tovrstna infrastruktura, zato je bilo odprtje sodobnega AMZS centra kartinga in moto športa v Slovenji vasi na 6,5 hektara velikem območju ob kanalu HE Drava še kako dobrodošlo.

Karti so se po 1005 metrov dolgi in od 8 do 10 metrov široki dirkalni stezi, ki je obdana z ustrezno velikimi izletnimi površinami in zaščitno ograjo ter zasnovana tako, da je mogoče voziti v obe smeri, torej levi ali desni krog, prvič pognali 17. junija 2018, od takrat pa je dirkališče tudi prizorišče dirk za državno prvenstvo.