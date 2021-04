Dinamični priključni hibrid

Čeprav gre uradno za limuzino, ima na zadku velika peta vrata, kar je le dobrodošlo.

Potniška kabina in armaturna plošča sta odeti v kakovostne materiale, volanski obroč in prikazovalnik instrumentov sta značilno peugeotovska.

Do 40 km le na elektriko

Zvrhana mera pripomočkov

Kolesa so serijsko 20-palčna.

Športni geni

Športne zmogljivosti ima 508 PSE zapisane v genih. Že davnega leta 1895 je na prvi avtomobilski dirki Pariz–Bordeaux–Pariz zmagal peugeot type 7. Leta 1913 je bil peugeot L76 najhitrejši v Indianapolisu. Legendarni peugeot 404 je v 60. letih prejšnjega stoletja zmagoval na zahtevnih afriških relijih, peugeot 205 T16 pa je bil zaporedoma leta 1985 in 1986 svetovni prvak v reliju. Peugeota sta bila zmagovalca tudi relija Pariz–Dakar leta 1989 in 1990. Prav tako je bil leta 1988 peugeot 405 T16 najhitrejši na znameniti gorski dirki na Pikes Peak. V letih 1992 in 1993 je bil peugeot 905 svetovni prvak v prvenstvu športnih avtomobilov in leta 2009 je peugeot 908 HDi FAP zmagal na dirki 24 ur Le Mansa. S hibridnim dirkalnikom LMH (Le Mans Hypercar) pa se bo Peugeot v Le Mans vrnil leta 2022.

Čeprav ima Peugeot pestro in bogato športno zgodovino, v zadnjem obdobju pri serijskih vozilih praviloma ni nastopal z mišicami. Zato je novi 508 peugeot sport engineered, na kratko 508 PSE, ki bo na slovenske ceste zapeljal letošnjega junija, svojevrstno presenečenje. Premore namreč konkretnih 360 konjev in povrhu še štirikolesni pogon.Gre za športno nadgradnjo obstoječega 508, ki je tudi kot 508 PSE na voljo kot limuzina in karavan. V vsakem primeru gre za lično oblikovano in skoraj 4,8 metra dolgo premijsko vozilo, ki pa so mu v Peugeotovem športnem oddelku temeljito spremenili srce in dušo.Pri tem je razveseljivo, da so izkoristili prednosti najnovejše hibridne tehnike in velike moči niso iskali s povečevanjem velikosti klasičnega turbobencinca. Pod motorni pokrov so namestili le 1,6-litrski štirivaljnik z največjo močjo 147 kW (200 KM) in mu dodali dva elektromotorja, enega (81 kW) skupaj z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom nad prvo osjo in drugega (83 kW) nad zadnjo. S tem so prišli do več kot solidne sistemske moči 265 kW (360 KM) in ob tem še do velikega navora 520 Nm, kar voznika resnično razveseljuje.Ob številnih podpornih sistemih od prilagodljivega podvozja in volanskega mehanizma do petih izbirnih načinov vožnje in nekoliko nižje nameščene karoserije ter širšega kolesnega koloteka je vozni rezultat odličen. Na eni strani je lahko športno oster (najvišja hitrost je elektronsko omejena na 250 km/h, pospešek z mesta do 100 km/h pa znaša 5,2 sekunde), na drugi pa udoben in električno varčen in pohleven.Hibridna tehnologija prispeva tudi k majhnemu izpustu CO2, ki po merilnem ciklu WLTP znaša le 46 g/km. K odlični legi ob nizkem težišču prispeva tudi štirikolesni pogon, za katerega je zaslužen že omenjeni elektromotor, nameščen na zadnji osi. Glede na različne vozne režime (eden je tudi stalni 4 AWD) in razmere na cestišču se štirikolesni pogon in razporejenost navora med prednjima in zadnjima kolesoma uravnavata samodejno.Ker je 508 PSE priključni hibrid z baterijo 11,8 kWh, lahko vozi do približno 40 kilometrov daleč tudi zgolj na elektriko. Seveda ga lahko polnite na običajni vtičnici (7 ur), proizvajalec pa priporoča polnjenje na domači polnilni postaji (7,2 kW), ki jo ob nakupu vozila dobite brezplačno, kupčev strošek je le montaža; v tem primeru je baterija napolnjena v dveh urah.V potniški kabini vlada premijsko vzdušje, pred voznikom pa je zdaj že dobro znan I-cockpit, ki je z majhnim in jajčastim volanskim obročem in instrumentno ploščo nad njim še vedno Peugeotova posebnost. Vsekakor je vozniška ergonomija odlična.Zanimivo je tudi to, da 508 PSE, za razliko od večine konkurence, že v osnovnem paketu ponuja praktično vse sodobne varnostne asistenčne in udobnostne pripomočke. Limuzino cenijo na 60.490 evrov, karavanska različica pa je dražja za 1500 evrov.