Digitalno dirkanje: Gran Turismo 7 se lahko pohvali s krasno grafiko (FOTO)

Pred časom smo na teh straneh pisali o Sonyjevi umetni inteligenci, ki je premagala najboljše voznike na svetu v dirkaški simulaciji Gran Turismo Sport na Sonyjevi videokonzoli playstation. Članek o razvoju UI so objavili v strokovni reviji Nature, znanje pa naj bi uporabili v prihodnjih izdajah ekskluzivne dirkačine za playstation.

Sijajna grafika

Prav tiste dni je izšla igra iz serije Gran Turismo za playstation 4 in 5, v kateri še niso v popolnosti izkoristili znanja omenjene umetne inteligence, čeprav se znajo naši virtualni nasprotniki dobro boriti in nas včasih tudi nežno podrezati od zadaj, da nam začne odnašati zadek in se kaj hitro zavrtimo s steze.

GT7 se lahko pohvali s sijano grafiko.

Igra prinaša vrsto načinov igranja, med katerimi je seveda tudi spletno dirkanje, več kot 420 različnih avtomobilov, ki jih lahko vozimo po več kot 90 dirkališčih v dinamičnih vremenskih razmerah. Grafika je krasna, še posebno na aktualni konzoli PS5 (igra je izšla tudi za prejšnjo generacijo PS4), kjer lahko uživamo v lepi naravi in še lepših avtomobilih.

Najboljši občutek je pri pogledu iz kabine. FOTO: S. I. (zajem zaslona)

In prav na avtomobilih je glavni poudarek GT7. Skozi kariero odklepamo nove in nove avtomobile, jih nadgrajujemo in precej podrobno nastavljamo v servisni delavnici, lišpamo in jih fotografiramo na fotogeničnih lokacijah. In na razpolago imamo tako običajne avtomobile, kot je mini cooper, kakor klasične športnike ter super- in hiperavtomobile.

Dober nadzor

Avto nadziramo s kontrolerjem in v primeru ploščka dual sense, ki ga ima PS5, je občutek med dirkanjem res dober. Plošček, ki ga obračamo kot volan, se trese, vibrira, nudi upor pri pritiskanju na gumbe za plin in zavoro. Takšen način vodenja avtomobila se odlično obnese, seveda je občutek zagotovo še boljši pri kakem kakovostnem gamerskem volanu, ki voznika nagradi s povratnimi silami, kakršne čutimo med vožnjo na krmilu pravega avtomobila.

S prisluženim denarjem kupujemo dodatne dele. FOTO: S. I. (zajem zaslona)

GT7 ni realistična simulacija dirkanja, avtomobili se različno obnašajo in igra je ravno prav zaguljena, da dirke niso preveč enostavne. Škoda je le, da startamo z zadnjega mesta in se nato prebijamo mimo nasprotnikov, pri čemer pa zmogljivosti našega avtomobila ne smejo presegati določene vrednosti. Kako fino bi bilo imeti kvalifikacije, kjer bi si lahko prislužili dobro starno pozicijo ...

Čeprav gre za dobro in lepo dirkačino, pa se stvari kaj rade začno ponavljati, če hočemo dobiti nov avto oziroma napredovati v karieri. In tukaj gre še ena zamera ustvarjalcem: mikrotransakcije. Z njimi kupujemo denar za GT7, s katerim (hitreje) kupujemo nove avtomobile in opremo. In to pri igri, katere osnovna verzija za PS5 stane 80 evrov. Sistem igranja plačaj in zmagaj je, žal, postal nekaj vsakdanjega.