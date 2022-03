Digitalni tushek

Proizvajalec športnih avtomobilov iz domačih logov Tushek je prejel še eno, tokrat malce drugačno priznanje: njegov hiperšportnik tushek TS 900 racer pro je postal član družine avtomobilov, ki nastopajo v računalniški dirkaški simulaciji Grid Legends velikega založnika Electronic Arts. Tushkov superekskluzivni hibridni dirkalnik – izdelanih je le ducat –, ki razvije okoli 1340 KM, števec hitrosti pa se ustavi tam pri 380 km/h, bo zdaj na voljo širšim množicam v računalniški dirkačini; no, treba se bo malce potruditi, da pridemo do njega.

Igra Grid Legends je izšla konec prejšnjega meseca, v njej pa lahko dirkamo na več kot 130 dirkalnih stezah, od resničnih dirkališč do uličnih prog v različnih mestih po vsem svetu. V igri nastopa več kot sto vozil, med njimi tudi tushek, ki nosi ime po ustanovitelju družbe in nekdanjem dirkaču Aljoši Tušku. Da je digitalno doživetje prepričljivo, je poskrbel sloviti razvijalski studio Codemasters, ki že vrsto let slovi po odličnih dirkaških simulacijah, ki pa znajo obdržati element arkadnosti, se pravi, da so zabavne, ne le zahtevne.

Tokrat pa so karierni način dirkanja oplemenitili s konkretno zgodbo, za katero so najeli profesionalne igralce, ki so digitalnim junakom posodili glas in obraz.